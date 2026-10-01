¿Por qué unos Granjeros siguen amarrados y otros ya no? Así funciona la dinámica de La Granja VIP

Si estás viendo el 24/7 de La Granja VIP y te preguntaste por qué algunos participantes continúan amarrados mientras otros que anteriormente estuvieron unidos ya pueden moverse con libertad, la respuesta está en la dinámica de nominación de esta semana. Después de la Asamblea del miércoles, los participantes que quedaron en riesgo tuvieron que asumir una nueva condición: permanecer unidos a otro Granjero durante sus actividades dentro de la competencia. Esto significa que no solamente deben convivir juntos, sino realizar tareas, comer y desplazarse como pareja.

Estas son las parejas que permanecen amarradas en La Granja VIP

Esta semana, las parejas quedaron conformadas por Bebeshita y Julio Camejo, Kenny y Fernando Lozada, Azalia Ojeda y Natalia Alcocer, así como Kunno y Manelyk González. La dinámica se originó a partir de las distintas formas en que los participantes llegaron a la Tabla de Nominación.

Bebeshita ya había quedado en riesgo por el Legado de Carlos Trejo, mientras que Julio quedó ligado a ella dentro de la dinámica. De la misma manera, Kenny y Fernando llegaron juntos a la situación de riesgo. El caso de Natalia y Azalia tomó un giro particular durante la Asamblea. Natalia nominó a Azalia y ambas terminaron en riesgo, por lo que posteriormente recibieron la indicación de permanecer juntas. Lo que podía convertirse en una oportunidad para aclarar sus diferencias terminó generando nuevos enfrentamientos entre ellas.

Por otro lado, Kunno y Manelyk fueron enviados a la Tabla por decisión de Natalia y Pablo, quienes ganaron el Huevo de Oro y obtuvieron el poder de elegir a una pareja para la nominación. Tras elegirlos, ambos quedaron obligados a permanecer atados durante sus actividades. Por eso, las parejas que estuvieron unidas durante semanas anteriores ya no necesariamente tienen que continuar amarradas: la dinámica cambia de acuerdo con las condiciones de cada semana y con quienes quedan involucrados en la nominación.

Ahora, además de intentar evitar la eliminación, estos ocho Granjeros tendrán que demostrar cómo pueden convivir prácticamente todo el día con la persona que les fue asignada. Y, como ya ocurrió con Natalia y Azalia, estar obligados a permanecer juntos podría generar nuevos conflictos dentro de La Granja VIP.