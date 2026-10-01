“El apocalipsis se acerca": Mhoni Vidente hace PREOCUPANTE declaración en sus predicciones del mes de octubre 2026

Este mes de octubre ha llegado para cambiarlo todo de cara al último tercio del 2026, por lo que cada vez falta menos para cerrar un año que ha tenido de todo y si bien, este aún no acaba, es importante que mantengas los ojos abiertos a lo que sucede en el mundo, pues hay un presunto descubrimiento que podría cambiarlo todo en la humanidad según Mhoni Vidente.

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Por ello, Mhoni ha lanzado sus predicciones para este mes de octubre, donde grandes sorpresas podrían llegar en los siguientes días, así que no está de más prestar atención a lo que podría venir, pues ha asegurado que el apocalipsis está cerca, esto luego de que la presunta Arca de Noé fuera descubierta en Turquía.

Predicciones Mhoni Vidente del mes de octubre de 2026

“Nada en el mundo es casualidad, todo tiene una razón”, donde habló sobre el comienzo de una nueva era y los eventos mundiales que se aproximan para este cierre de año.

Hablando sobre una de las elecciones más importantes, señaló que pueden haber conflictos dentro de intereses en el hemisferio sur de América, donde habló sobre el caos tras los resultados en Brasil.

También señaló que debido a ciertos movimientos, el dólar estará “fuerte” en todo el mundo durante este mes, así como la debilitación de las demás monedas mundiales.

Mhoni Vidente habló sobre el hallazgo del Arca de Noé

Una de las predicciones más fuertes fue sobre el Arca de Noé, uno de los presuntos hallazgos recientes en la humanidad, donde Mhoni mencionó que efectivamente han dado con esta, destacando que lo complicado pueden ser las interpretaciones religiosas y culturales que podrían ir chocando poco a poco.

Sobre el hallazgo del Arca de Noé mencionó que habrían más cosas aún por descubrir, como enfermedades, animales, causas escondidas, señalando que podría haber un virus antiguo que podría invadir al mundo, mencionando que “el apocalipsis se acerca, a galopando completamente, con pandemias, pestes, guerras y completamente a acabar con la sociedad o con la mitad de la sociedad”.