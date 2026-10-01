La función oculta del botón 0 del control remoto de la TV

El control remoto de la televisión suele utilizarse para cambiar de canal, ajustar el volumen o acceder a diferentes opciones de la pantalla. Sin embargo, algunos de sus botones pueden tener funciones adicionales que no siempre resultan evidentes a simple vista.

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Una de ellas se encuentra en el botón 0 y puede activarse con una acción muy sencilla. Al mantenerlo presionado durante unos segundos, determinados televisores permiten acceder a una herramienta que facilita el acceso a contenidos y funciones de uso frecuente.

¿Qué secreto esconde el botón 0 del control remoto?

El botón 0 del control remoto puede tener una función que pasa desapercibida para muchos usuarios. En los televisores LG compatibles con webOS, mantenerlo presionado durante unos segundos permite abrir el menú de Acceso Rápido, una herramienta diseñada para administrar diferentes atajos del mando.

Desde este apartado es posible consultar qué números ya tienen una función asignada y cuáles permanecen disponibles. Los botones del 1 al 8 pueden configurarse para acceder rápidamente a aplicaciones, canales o entradas externas, como una conexión HDMI utilizada para una consola. Una vez creado el atajo, basta con mantener presionado durante unos segundos el número correspondiente para abrir directamente el contenido seleccionado.

De esta manera, el botón 0 no abre una aplicación específica ni funciona como un acceso directo convencional. Su utilidad está en permitir la administración de los accesos personalizados del control remoto. También es posible modificar o eliminar estas asociaciones cuando sea necesario.

¿La función se encuentra en todos los televisores Smart TV?

Esta función no se encuentra disponible en todos los televisores Smart TV. La posibilidad de mantener presionado el botón 0 para acceder al menú de Acceso Rápido corresponde a determinados modelos de televisores LG compatibles con webOS y con ciertos controles remotos. Por este motivo, el resultado puede variar según la marca, el modelo y el año de fabricación del equipo. Si el televisor no es compatible con esta herramienta, mantener presionado el botón 0 no abrirá el mismo menú ni ofrecerá estas opciones.