5 ideas para realizar llaveros de Rumi de las Guerreras K-Pop

Rumi es uno de los personajes principales de la película de las Guerreras K-Pop por lo que es la favorita de chicos y grandes. En esta oportunidad te vamos a contar cómo puedes realizar llaveros de la guerrera para decorar tus bolsos o mochilas.

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Las ideas que aquí te traemos se inspiran en diversos materiales para dar forma a Rumi. Así es que manos a la obra y crea estos increíbles llaveros de tu personaje favorito.

¿Cómo hacer llaveros de Rumi?

Amigurumi a crochet (Tejido)

La primera opción que surge es realizar un amigurumi en versión mini de Rumi. Para ello vas a necesitar hilos de algodón semigordo en colores piel, violeta (para su icónico cabello), amarillo y negro (para su outfit), aguja lanera y ojos de seguridad de 10 mm.

El procedimiento consiste en tejer la cabeza en forma de esfera y rellenarla con vellón. Su característico cabello morado se debe tejer separado como si fuera una especie de gorra ya luego le haces la trenza antes de coserlo.

Esta opción es increíble.|Pinterest

Porcelana fría (Modelado)

Aquí tenemos otra opción interesante que consiste hacer la figura de Rumi mediante el uso de porcelana fría. Para ello vas a necesitar de la porcelana, estacas de modelar, pegamento y pintura.

Para hacer a Rumi debes hacer un conito de masa y la cabeza con una bolita aplanada. Usa tiras finas de masa blanca y negra para recrear su top, pantalón y saco. Agrega el pelo violeta con dos rollitos trenzados a un lado. Cuando esté seco vas a usar acrílico para pintar sus cejas violetas y los detalles de los ojos.

Fieltro o tela reciclada (Costura básica)

En este caso vas a poder emplear retazos de ropa vieja o fieltro. Los colores que necesitas son morado, negro y piel, aguja, hilo y un poco de algodón para rellenar.

El procedimiento es sencillo, tienes que dibujar y recortar la silueta básica de Rumi en la tela de color morado, ten en cuenta que debes hacer dos piezas. Luego las vas a coserlas por los bordes, pero deja un pequeño espacio para introducir el algodón y cierra completamente. Haz los detalles del rostro, el cabello y su traje con hilos de bordar.

Esta es una increíble idea.|Pinterest

Foami por capas (Goma Eva)

Aquí necesitarás Planchas de foami (goma eva) en color morado, negro, piel y blanco, tijeras y silicón líquido o instantáneo. En cuanto al procedimiento vas a imprimir o dibujar una imagen de Rumi para tenerla como plantilla.

Deberás descomponer el dibujo para obtener las partes por separado es decir, rostro, cabello morado y ropa. Luego calca las piezas en el color que le corresponda, recórtalas y pégalas una por encima de la otra para poder darle relieve. La parte trasera debe ser reforzada con una capa extra de foami grueso.

Cartón reciclado y marcadores (DIY Express)

Por último, tenemos esta idea en la que necesitas de cartón rígido pero fácil de cortar, marcadores permanentes, tijeras y pegamento. Lo que tienes que hacer es recortar dos piezas idénticas de la silueta de Rumi en el cartón y pégalas entre sí para que el llavero quede bien firme.

Con ayuda de marcadores permanente o de pintura acrílica dibuja el rostro, el cabello violeta y los detalles de la ropa. Sellar con una capa de pegamento blanco diluido en agua o con cinta adhesiva transparente.

Detalle final

Es importante que tengas en cuenta que en cualquiera de las opciones debes perforar o asegurar un gancho o argolla de metal en la parte superior para que pueda cumplir la función de colgarlo.