5 ideas para hacer parches de Rumi, Zoey y Mira

Las Guerreras K-Pop siguen teniendo la misma popularidad que cuando tuvieron su gran estreno en Netflix. Los más pequeños quieren llevarlas a todos lados por lo que unos parches son una excelente opción para colocarlos donde más quieras.

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En esta oportunidad te dejaremos 5 ideas geniales para crear tus propios parches inspirados en Rumi, Zoey y Mira, las protagonistas de Las Guerreras K-Pop. Podrás colocarlos en ropa, mochilas, chamarras o donde quieras.

¿Cómo hacer parches de las Guerreras K-Pop?

Parches de Goma Eva (Fomi) Diamantada (Sin costura)

Sin dudas, esta es la opción más económica y rápida para realizar en casa. Para lograrlo tienes que dibujar o calcar los dibujos como símbolos de las cazadoras, la famosa flor, la hombrera dorada de Rumi, corazones de Mira o notas musicales de Zoey. Luego vas a recortar las figuras y pegarlas cobre la tela con ayuda de silicón caliente o pegamento de tela.

Parches Bordados a Máquina con Zigzag

Aquí ya tenemos una opción más avanzada que te permite obtener un acabado idéntico al de las películas. Con una máquina de coser convencional podrás lograrlo. El procedimiento consiste en transferir el diseño del parche a una tela como fieltro o lona. Tu máquina debe estar configurada en zigzag muy junta y rellena los pétalos de la flor de Rumi en color amarillo y morado, o los detalles neón de Zoey y Mira. Recorta el sobrante de tela exterior al terminar.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Parches de Fieltro con Relieve y Pedrería

Esta opción te permite lograr texturas llamativas por lo que necesitarás fieltro de colores que pueden ser los que identifican a cada una de las Guerreras. Vas a recortar la silueta del logo de las cazadoras y pega gemas adhesivas, lentejuelas o cuentas encima para darles brillo. Puedes añadir una base de fieltro negro por detrás para que el diseño resalte más.

Parches de Tela Pintados a Mano con Marcadores Textiles

Otra alternativa te lleva a poder dibujar los rostros estilo anime/chibi. Para poder lograrlo tiene que contar con un retazo de tela blanca de algodón o mezclilla. Vas a calcar el rostro de Rumi, Zoey o Mira usando plantillas o moldes impresos. Utiliza pinturas textiles o marcadores permanentes para tela para darles color. Al finalizar, sella el diseño pasando una plancha caliente (sin vapor) por el reverso de la tela.

Parches Impresos en Transfer o DTF Casero

Por último, puedes optar por un acabado digital para no complicarte mucho. El procedimiento consiste en descargar el logo de la banda o los emblemas de cada una e imprímelos en papel transfer para telas. Después tienes que recortar la figura y fijarla sobre la superficie que deseas con una plancha.