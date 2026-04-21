5 ideas para reciclar ropa para un disfraz de KPop Demon Hunters
Con elementos que tienes en casa puedes realizar tu propio traje en la comodidad de tu casa.
Sin dudas, una de las animaciones más exitosas del año pasado fue KPop Demon Hunters. Es por esto que grandes y pequeños quieren personificarse como las protagonistas y para ello tenemos los mejores consejos.
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Reciclar ropa para un disfraz de K-Pop Demon Hunter (basado en la estética de las guerreras HUNTR/X o K-Pop: Demon Hunters) es una forma creativa y sostenible de lograr ese estilo futurista y de combate sin gastar mucho.
¿Cómo reciclar la ropa para un disfraz de KPop Demon Hunters?
Chaqueta "Golden" con cinta aislante: Si tienes una chaqueta amarilla (estilo bomber o mezclilla) como la de Rumi, puedes añadirle los detalles negros icónicos usando cinta aislante negra. Es una forma rápida de crear los bordes y líneas geométricas sin arruinar la prenda permanentemente. También puedes usar pintura para tela o marcadores para los logotipos en las solapas.
Hombreras de "tubos de papas": Para el look de Mira, corta dos tubos de cartón (como los de Pringles) por la mitad, fórralos con papel blanco o tela y píntales patrones dorados. Luego, cóselos o pégalos a los hombros de una camiseta vieja para dar ese aspecto de armadura estilizada.
Falda con cortes y cadenas: Toma una falda blanca o amarilla que ya no uses. Realiza dos aberturas (slits) en la parte frontal para darle movilidad de "cazadora" y añade cadenas metálicas o cinturones dorados que encuentres en tiendas de segunda mano o entre tus accesorios viejos.
Botas personalizadas con cinta de color: No necesitas comprar botas nuevas. Usa unas botas negras básicas y aplica cinta aislante plateada o rosada para crear rayas verticales o detalles en la suela. Para un acabado más permanente, la pintura flexible para tela funciona excelente en las lengüetas y bordes.
Accesorios de cartón y "foamy": Las piezas de armadura para los antebrazos o muslos se pueden hacer reciclando cartón o láminas de EVA foam. Píntalas con spray cromado o pintura metálica para que parezcan de metal. Para los hombros, puedes usar moldes de cartón forrados con retazos de telas brillantes de otros proyectos.