Piñatas de K-Pop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026: así puedes hacerla tú mismo, es fácil y rápido

¡Las guerreras K-pop llegaron para quedarse! Desde su estreno en 2025, el fenómeno de las K-Pop Demon Hunters ha conquistado el mundo entero, posicionándose como los personajes favoritos para regalos, fiestas temáticas y demás celebraciones dedicadas a los más pequeños del hogar. A continuación, te explicamos cómo puedes hacer tus propias piñatas inspiradas en las HUNTER/X para este Día del Niño y la Niña 2026.

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Piñatas de Kpop Demon Hunters, la opción perfecta para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026

A inicios de año, los peluches, juguetes y accesorios de Kpop Demon Hunters se convirtieron en el regalo estrella para el Día de Reyes, y este Día del Niño y la Niña no es la excepción, pues cada vez son más las fiestas temáticas y los obsequios inspirados en estos queridos personajes.

Así puedes hacer tus propias piñatas de K-Pop Demon Hunters: es fácil y rápido

Debido a la fecha, las piñatas suelen subir mucho de precio, especialmente si se trata de alguna personalizada o de un personaje de moda, como lo son las Guerras KPop. Dicho esto, aquí te traemos la solución perfecta para no afectar a tu bolsillo: ¡Hacerlas tú mismo! Lo único que necesitas es cartón corrugado; papel china de colores y tus decoraciones favoritas de las HUNTER/X; ¡Pueden ser impresiones, stickers o ilustraciones!

Lo primero que debes hacer es marcar la silueta de tu piñata en tu cartón corrugado. Nosotros te recomendamos una estrella, ya que tiene mayor relación con las Guerreras K-Pop. Cabe mencionar que tendrás que marcar y recortar la silueta dos veces para cada cara de la piñata. Posteriormente, únelas con una tira del mismo cartón. Procura que esta tira sea lo suficientemente ancha para que quepan muchos dulces. No olvides trazar y cortar una pequeña ventana para poder introducir las golosinas y demás premios. También necesitarás un par de agujeros para introducir una pequeña cuerda con la que puedas colgarla.

Una vez que hayas unido las caras y tengas la base de tu piñata, no queda más que decorar. Usa el papel china para darle un mejor acabado a tu piñata, te recomendamos que este sea de color morado o rosado, ya que estos son los colores característicos de las K-Pop Demon Hunters. Finalmente, pega los stickers o ilustraciones. Aquí te compartimos un breve tutorial para que sigas paso a paso.