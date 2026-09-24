4 ideas para reemplazar las bolsitas de cumpleaños; manualidades que les encantarán a tus hijos y muy baratas

Las bolsitas de cumpleaños es un elemento que no debe faltar en ninguna fiesta de tus hijos, usualmente recordamos su clásico aspecto, que lleva una bolsa de plástico con su personaje favorito y con varios dulces.

Pero es una presentación que puede resultar muy aburrida. Si deseas darle una sorpresa a tus hijos, no te preocupes, te detallaremos 4 ideas para reemplazar su clásico aspecto, usando manualidades que a todos les encantarán y son muy baratas.

4 ideas para reemplazar las bolsitas de cumpleaños

Las bolsitas de cumpleaños tienen el mismo aspecto en todas las fiestas, pero puedes mejorar su aspecto usando otras ideas para reemplazar, des opciones sin dulces hasta otras que puedes hacer en casa. Toma en cuenta las siguientes opciones baratas para tus hijos:

Para hacer manualidades

Si a los amigos de tus hijos, adoran hacer manualidades y todo lo relacionado con el dibujo, puedes hacer pequeñas bolsitas de cumpleaños que tengan crayolas, hojas de dibujo y algunos carritos de juguete.

Hecho desde casa

Si no quieres gastar mucho, aprovecha las cajas de leche que tienes vacías, píntalas de tu color preferido e introduce algunos plumones y hojas con sus personajes favoritos para colorear. Para darle un aspecto tierno, agrega la imagen de sus personajes favoritos y el nombre del festejado, una de las manualidades en las que puedes usar algún desecho que tienes en caja.

Termo reutilizable

Si ya no quieres usar elementos desechables, puedes optar por hacer termos reutilizables con calcomanías de sus personajes favoritos, para después rellenar con sus dulces favoritos, una de las ideas para reemplazar con la que vas a disminuir la generación de basura.

Con un juguete de su personaje favorito

Por último, puedes optar por darle un juguete sencillo del personaje favorito del cumpleañero, una gran alternativa si ya no quieres que tus pequeños consuman mucho azúcar o caramelos. Solamente introduce el artículo en una bolsa reutilizable o desechable, para un toque más personalizado no olvides agregar el nombre del cumpleañero.