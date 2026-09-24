5 ideas para decorar tus vasos de Rumi de las Guerreras K-Pop

El fenómeno global del K-Pop no solo domina las listas de reproducción, sino que se ha convertido en un referente de moda, diseño y expresión personal. Descubre las mejores ideas para decorar tus vasos de Rumi de las Guerreras K-Pop.

Para los verdaderos fanáticos, personalizar los objetos de uso diario es una manera fantástica de conectar con sus artistas favoritos y demostrar su lealtad al fandom.

Noticias Jalisco del 24 de septiembre 2026

5 mejores ideas para decorar tus vasos de Rumi de las Guerreras K-Pop

Diseño Glass Skin con vinil holográfico y mariposas

Utiliza un vaso de acrílico transparente de doble pared y aplica calcomanías de vinil de corte holográfico permanente con la silueta de su nombre en letras coreanas y delicadas mariposas alrededor.

Para asegurar que las calcomanías duren por mucho tiempo, limpia perfectamente la superficie exterior del vaso con un algodón empapado en alcohol isopropílico antes de transferir el vinil.

Diseño Glass Skin con vinil holográfico y mariposas|Gemini IA

Vaso texturizado con pedrería stras estilo micrófono de escenario

Elige un vaso con tapa y popote de un color base como rosa pastel o negro mate, y utiliza pegamento de alta resistencia apto para manualidades para colocar cristales de imitación uno por uno.

Puedes cubrir el vaso por completo o diseñar un patrón degradado donde los cristales se concentren en la base y se vayan esparciendo hacia el borde superior.

Vaso texturizado con pedrería stras estilo micrófono de escenario|Gemini IA

Técnica de resina y glitter líquido encapsulado

Necesitas un vaso de doble pared que tenga un pequeñop orificio en la base o puedes perforarlo con cuidado. Utiliza una jeringa para rellenar el espacio hueco con una mezcla de agua destilada, glicerina vegetal y una generosa cantidad de glitter de estrellas, lunas y figuras brillantes en los colores oficiales de la artista.

Técnica de resina y glitter líquido encapsulado|Gemini IA

Estilo gráfico de cómic coreano

Dibuja sobre la superficie del vaso trazos angulares, salpicaduras de pintura controladas y expresiones en alfabeto coreano con una paleta de colores vibrantes como el neón y el negro.

Estilo gráfico de cómic coreano|Gemini IA

Fundas intercambiables de silicona

Consigue una banda o funda de silicona que se ajuste al cuerpo de tu vaso y utiliza pegamento para añadirle pines o parches tridimensionales con el logotipo de las Guerreras K-Pop, rebanadas de sandía o elementos que simbolicen los gustos personales de Rumi.