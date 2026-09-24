Cómo envolver las tortillas calientitas: 4 ideas diferentes a un servilletero que no arruinan la decoración

Poner las tortillas en un servilletero es una tradición mexicana para mantenerlas calientitas, pero a la hora de la decoración, no siempre es la mejor opción. Por eso, existen maneras de que puedas guardar las tortillas de maneras más elegantes. Estas 4 ideas diferentes no arruinarán la decoración y será funcional para cualquiera de tus reuniones .

Cómo envolver las tortillas

Usa una canasta de mimbre: las texturas naturales ayudan a darle calidez a la mesa. Puedes conseguirla en tiendas de artesanías. Se le coloca una servilleta dentro y se envuelven allí las tortillas para que se mantengan calientitas al vapor. Usa una cazuela o tazón de barro: es un diseño contemporáneo artesanal que luce estético y tradicional. Lo recomendable es calentar un poco la cazuela de barro para mantener calientes las tortillas.

Usa una canasta o cazuela de barro como servilletero de tortillas.|(ESPECIAL/CANVA) Usa un sartén mini de hierro fundido: le da un toque más industrial a la cocina. Puede servir para platillos relacionados como la carne asada o cortes. Usa sobres de tela tipo funda: usa un pañuelo cuadrado de manta, gasa de algodón o lino grueso. Coloca las tortillas en el centro. Dobla la esquina inferior hacia arriba, la superior hacia abajo, y luego cruza las esquinas laterales amarrándose en un nudo suave en la parte superior.

Qué hacer con los servilleteros para tortillas que ya no usas

SI te sobran servilleteros para tortillas y no sabes en qué usarlas, puedes hacer manualidades DIY para reciclarlas o darles un segundo uso. Algunas iess creativas son: