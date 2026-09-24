Por qué el diseño de uñas minimalista está de moda en otoño: 3 ideas para lucir manicura elegante

El diseño de uñas minimalista domina las tendencias de belleza esta temporada. Tras años de manicuras recargadas, el otoño apuesta por la sofisticación sobria, impulsada por la estética clean girl que promueve una imagen pulida y natural. Además, se alinea con el concepto de lujo silencioso, donde la elegancia reside en la discreción y los detalles sutiles.

Uno por uno, los diseños de uñas minimalistas para otoño de 2026

Puntos micro sobre base nude : Consiste en aplicar un pequeño punto en tono café, burdeos o negro cerca de la cúpula de la uña sobre una capa transparente. Es la máxima expresión del lujo silencioso por su acabado impecable , señala Glamour .

Uñas puntos micro con base nude.|(ESPECIAL/CANVA)

Consiste en aplicar un pequeño punto en tono café, burdeos o negro cerca de la cúpula de la uña sobre una capa transparente. , señala . Líneas finas metálicas: Trazos ultrasutiles en dorado o cobre que bordean la uña. Aportan destellos de luz cálida sin saturar, ideales para coordinar con accesorios otoñales.

3 ideas para lucir manicura elegante. |(ESPECIAL/Pinterest)

Trazos ultrasutiles en dorado o cobre que bordean la uña. Aportan destellos de luz cálida sin saturar, ideales para coordinar con accesorios otoñales. Manicura francesa invertida en tonos cálidos: Redefine el clásico al colocar una fina línea de color terracota o terracota oscuro únicamente en la base de la uña. Logra un equilibrio visual moderno perfecto para el minimalismo.

Uñas elegantes tipo francés.|(ESPECIAL/Pinterest)

Con qué ropa combinar las uñas minimalistas

La versatilidad de este estilo facilita integrar la manicura con el guardarropa de entretiempo. Para lograr un atuendo armónico, combínalas con prendas de tonos neutros como beige, crema o gris topo; esto permite que las manos destaquen de forma sutil sin competir visualmente.

Los suéteres de punto grueso y los abrigos estructurados son aliados clave, ya que las texturas sobrias potencian el aspecto pulcro de las uñas. Asimismo, según Vogue, incorporar accesorios metálicos que hagan eco de los detalles de la manicura asegura un aspecto sofisticado de pies a cabeza.

Lo que puedes hacer es colocarte las prendas y accesorios que crees que combinan y poco a poco descubrir cómo encajan uno a uno con tu estilo.