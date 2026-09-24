Coloca una sábila en tu cocina para atraer beneficios a tu hogar; esto dice el Feng Shui

Aunque esta planta está asociada sobre todo a los ámbitos que aporta en situaciones de salud, en esta ocasión los seguidores y creyentes del Feng Shui la recuperan como un elemento benéfico para los espacios dentro de tu hogar. Esta disciplina milenaria desarrolla los aspectos sobre el movimiento energético y las formas de desenvolvimiento de tus espacios. Ante eso, se recomienda ampliamente colocar una sábila en tu cocina. He aquí la explicación.

Hasta tener agua caliente es un lujo para los peones: así lo vivió Kunno mientras se bañaba al aire libre (VIDEO)

¿Por qué la sábila es una planta valorada por el Feng Shui?

En algunas de las posturas de esta disciplina asociada específicamente al acomodo de elementos dentro del hogar, se tiene altamente valorado el espacio de la cocina. Se indica que esta es el núcleo energético del hogar. Ante eso, la sábila funciona como un amuleto natural, mismo que beneficiará al motor económico y vital de la casa.

En más de los aspectos que se desarrollan dentro del Feng Shui, la cocina funciona como ese espacio donde se gestiona de manera literal y simbólica la nutrición de todo el hogar. Allí conviven elementos como el agua y el fuego, que generan interacciones contrarias, las cuales requieren de un equilibrio energético constante.

Dadas sus características de hojas carnosas y espinas suaves, la cocina protege energéticamente tus espacios. Funcionan como un filtro natural, recordando que la representación viva de la sábila se asocia con movimiento o renovación constante. Además, el simbolismo de esta planta otorga una sensación de buena fortuna, según los expertos en la materia.

¿Cómo hacer que la sábila funcione en tu cocina, según el Feng Shui?

Obviando los elementos energético-simbólicos, la sábila también funciona en aspectos antisépticos y cicatrizantes, tomándole como un elemento botánico sin igual. Por ello, sigue estas recomendaciones.