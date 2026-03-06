5 ideas para separar cocinas integradas: estas son las tendencias top del 2026

Las cocinas abiertas fueron tendencia por años, sin embargo este 2026 resurge la necesidad de delimitar los ambientes para ganar privacidad y controlar ruidos u olores, pero sin perder la luminosidad ni la amplitud.

De manera que, las tendencias para este año marcan el fin de la era del "todo abierto" para dar paso a la "cocina flexible". El objetivo es mantener la amplitud visual, pero recuperando la capacidad de aislar ruidos, humos y desorden cuando sea necesario.

¿Cómo logramos separar una cocina integrada?

Separar una cocina integrada es el gran desafío del diseño de interiores ya que el objetivo principal no es levantar paredes de ladrillo que oscurezcan la casa, sino crear una "separación visual y funcional" que permita delimitar los olores y ruidos sin perder la sensación de amplitud.

Las soluciones más efectivas incluyen cerramientos de vidrio (especialmente con texturas acanaladas) para aislar olores y ruidos, listones de madera o estanterías abiertas para crear filtros visuales modernos, y el uso de penínsulas de doble nivel que ocultan el área de trabajo desde el living. Estas estrategias permiten alternar entre la sociabilidad de un ambiente compartido y la privacidad de una cocina independiente, priorizando el orden visual y la funcionalidad.

5 ideas para separar tu cocina

La opción favorita para separar una cocina es hacer un cerramientos de vidrio ya que permite aislar visual y acústicamente la cocina (evitando que se propaguen olores) sin bloquear el paso de la luz. Se usan mucho con perfilería negra o de madera para dar un toque moderno o tipo "taller".

Una segunda forma de separar tu cocina es utilizar muebles divisorios: estanterías abiertas, bibliotecas o módulos a medida que funcionan como "paredes medias".

Por su parte, las barras y penínsulas siguen siendo un clásico pero con más protagonismo. Funcionan como una frontera clara entre el área de cocción y el living, sirviendo además como comedor diario o superficie de apoyo para sociabilizar.

Otra opción tendencia es usar listones de madera o celosías. Estas aportan calidez y textura, además de separar ambientes de manera sutil, dejando pasar "fragmentos de luz" y creando un filtro visual que no achica el espacio pero marca una división elegante.

Por último, también está de moda usar recursos textiles, como cortinas y paneles. Se trata de una solución más económica y rápida que ayuda a ocultar el desorden de la cocina de ser necesario.