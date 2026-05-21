5 ideas sencillas para sumar un estilo fresco a tu dormitorio este verano
Con la llegada del calor, el dormitorio se convierte en uno de los espacios que más necesita una renovación visual y funcional. Estas son 5 ideas para aportar una sensación más fresca y relajante para el verano.
Especialistas en diseño de interiores coinciden en que no hace falta hacer grandes reformas para conseguir un dormitorio más adaptado al verano. Incorporar materiales naturales, tonos claros y detalles inspirados en el estilo mediterráneo puede ayudar a crear un espacio luminoso y cómodo.
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Estas tendencias buscan potenciar la calma y el descanso durante los meses más cálidos. Referentes de decoración como Arquitectura y Diseño, Elle Decor y House Beautiful destacan que las habitaciones frescas y minimalistas seguirán dominando las tendencias este verano.
Diseño de interiores: ¿Cómo darle un estilo fresco y veraniego al dormitorio?
La clave está en generar una sensación visual más ligera y luminosa sin sobrecargar el espacio. Las 5 ideas simples que recomiendan los expertos:
- Cambiar la ropa de cama por textiles ligeros: sumar frescura y comodidad. Los especialistas recomiendan telas naturales como lino o algodón en tonos blancos, arena o beige claro porque ayudan a regular mejor la temperatura y aportan luminosidad.
- Incorporar fibras naturales en la decoración: crear un ambiente relajado. Materiales como mimbre, yute o ratán en lámparas, alfombras o cabeceras aportan un estilo mediterráneo muy veraniego.
- Usar colores claros y suaves: ampliar visualmente el espacio. Tonos como blanco roto, azul cielo, verde salvia o terracota suave ayudan a transmitir calma y frescura.
- Agregar plantas naturales: dar vida y sensación de bienestar. Plantas como potus, palma areca o sansevieria aportan un toque natural y ayudan a refrescar visualmente la habitación.
- Reducir elementos decorativos pesados: lograr un ambiente más liviano. Los expertos recomiendan despejar superficies y optar por una decoración más minimalista durante el verano.
¿Qué tendencias de interiorismo dominarán los dormitorios este verano 2026?
Los diseñadores explican que las tendencias actuales priorizan espacios cómodos, luminosos y conectados con materiales naturales.
- Estilo mediterráneo relajado: ambientes cálidos y naturales. Este estilo apuesta por tonos claros, fibras vegetales y mucha luz natural.
- Decoración funcional y simple: evitar la saturación visual. Menos muebles y más amplitud ayudan a crear espacios más frescos.
- Texturas suaves y naturales: aportar confort visual. El lino lavado, el algodón y la madera clara son protagonistas.
- Conexión con la naturaleza: generar bienestar emocional. Plantas, ventilación natural y materiales orgánicos ayudan a crear ambientes más tranquilos.
Especialistas de Arquitectura y Diseño señalan que los dormitorios veraniegos más actuales buscan transmitir serenidad y frescura mediante pequeños detalles fáciles de incorporar. Por eso, cambiar textiles, sumar fibras naturales y apostar por colores claros puede ser suficiente para renovar completamente el espacio sin gastar demasiado dinero.