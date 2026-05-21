5 ideas sencillas para sumar un estilo fresco a tu dormitorio este verano

Especialistas en diseño de interiores coinciden en que no hace falta hacer grandes reformas para conseguir un dormitorio más adaptado al verano. Incorporar materiales naturales, tonos claros y detalles inspirados en el estilo mediterráneo puede ayudar a crear un espacio luminoso y cómodo.

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Estas tendencias buscan potenciar la calma y el descanso durante los meses más cálidos. Referentes de decoración como Arquitectura y Diseño, Elle Decor y House Beautiful destacan que las habitaciones frescas y minimalistas seguirán dominando las tendencias este verano.

Diseño de interiores: ¿Cómo darle un estilo fresco y veraniego al dormitorio?

La clave está en generar una sensación visual más ligera y luminosa sin sobrecargar el espacio. Las 5 ideas simples que recomiendan los expertos:



Cambiar la ropa de cama por textiles ligeros: sumar frescura y comodidad. Los especialistas recomiendan telas naturales como lino o algodón en tonos blancos, arena o beige claro porque ayudan a regular mejor la temperatura y aportan luminosidad. Incorporar fibras naturales en la decoración: crear un ambiente relajado. Materiales como mimbre, yute o ratán en lámparas, alfombras o cabeceras aportan un estilo mediterráneo muy veraniego. Usar colores claros y suaves: ampliar visualmente el espacio. Tonos como blanco roto, azul cielo, verde salvia o terracota suave ayudan a transmitir calma y frescura. Agregar plantas naturales: dar vida y sensación de bienestar. Plantas como potus, palma areca o sansevieria aportan un toque natural y ayudan a refrescar visualmente la habitación. Reducir elementos decorativos pesados: lograr un ambiente más liviano. Los expertos recomiendan despejar superficies y optar por una decoración más minimalista durante el verano.

¿Qué tendencias de interiorismo dominarán los dormitorios este verano 2026?

Los diseñadores explican que las tendencias actuales priorizan espacios cómodos, luminosos y conectados con materiales naturales.



Estilo mediterráneo relajado: ambientes cálidos y naturales. Este estilo apuesta por tonos claros, fibras vegetales y mucha luz natural.

ambientes cálidos y naturales. Este estilo apuesta por tonos claros, fibras vegetales y mucha luz natural. Decoración funcional y simple: evitar la saturación visual. Menos muebles y más amplitud ayudan a crear espacios más frescos.

evitar la saturación visual. Menos muebles y más amplitud ayudan a crear espacios más frescos. Texturas suaves y naturales: aportar confort visual. El lino lavado, el algodón y la madera clara son protagonistas.

aportar confort visual. El lino lavado, el algodón y la madera clara son protagonistas. Conexión con la naturaleza: generar bienestar emocional. Plantas, ventilación natural y materiales orgánicos ayudan a crear ambientes más tranquilos.

Especialistas de Arquitectura y Diseño señalan que los dormitorios veraniegos más actuales buscan transmitir serenidad y frescura mediante pequeños detalles fáciles de incorporar. Por eso, cambiar textiles, sumar fibras naturales y apostar por colores claros puede ser suficiente para renovar completamente el espacio sin gastar demasiado dinero.