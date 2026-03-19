Así puedes transformar tu balcón en un espacio multifuncional: 3 ideas

Sin dudas durante mucho tiempo se ha dejado al balcón como un espacio de paso o de almacenamiento para ciertas cosas de la casa. Sin embargo, en el último tiempo es que ha ido tomando relevancia por lo que se toma como una extensión del interior y, con algunas decisiones de diseño.

Al Extremo | Programa 18 de marzo del 2026

Con las decisiones correctas puedes llevar a que tu balcón cumpla más de una función. Lo que debes elegir son muebles versátiles, sumar textiles y pensar la distribución para aprovechar cada rincón.

¿Cómo transformar tu balcón?

Un living al aire libre

Esta es una gran idea si lo que buscas es descansar o leer. Lo que tienes que hacer es colocar muebles bajos y cómodos ya que son grandes aliados. Coloca un banco con almohadones, un sillón compacto o incluso un pallet con colchonetas pueden crear un rincón relajado.

A esto puedes agregar una mesa auxiliar. En cuanto a los textiles te pueden ayudar a complementar el ambiente, agrega almohadones, mantas livianas y una alfombra de exterior aportan calidez.

Un jardín urbano para conectar con lo verde

Otra de las ideas consiste en convertir el balcón en un oasis verde. Las plantas suman frescura y transforman el ambiente. Es por esto que puedes sumar macetas colgantes, jardineras en la baranda o estructuras verticales que permitan cultivar en altura.

Por otro lado, puedes utilizar plantas ornamentales como hierbas aromáticas como romero, menta o albahaca, que aportan aroma y también pueden usarse en la cocina.

Un mini comedor para disfrutar al aire libre

Para lograr un mini comedor, puedes colocar una mesa pequeña y dos o tres sillas. Sería un lugar ideal para desayunar, tomar un café o compartir una comida al aire libre. Si tu espacio es reducido puedes optar por mesas plegables o extensibles.

También puedes utilizar las mesas que se cuelgan de la baranda. Para completar el espacio, se pueden sumar vajilla de exterior, velas o pequeñas lámparas portátiles que generen una atmósfera más cálida durante la noche.