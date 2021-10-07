Lo denuncia por tener su tinaco en el balcón de un quinto piso.

Una mujer denunció a sus vecinos por tener su tinaco en el balcón de un quinto piso, únicamente sujeto con un alambre.

La familia que vive en el departamento donde se tomó la drástica decisión de colocar "volando" el recipiente gigante de agua, argumentó que debía encontrar el espacio necesario para colocarlo; sin embargo los vecinos consideran que el tinaco colocado en el quinto piso del balcón “podría llegar a matar a alguien”.

“Venden plásticos y colocaron el tinaco en el balcón del quinto piso”, denunciaron vecinos por medio de un grupo de Facebook de la colonia. En las fotos se aprecia cómo el recipiente está sostenido solo con un par de tablas y un alambre.

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Vecinos temen por su integridad

La situación del tinaco con una capacidad de mil 100 litros de agua, lleva dos meses incomodando al resto de los inquilinos; como se encuentra vacío, ha podido mantenerse en su lugar.

“Las tablas y el alambre han podido resistir su peso, pero ya se empezaron a pandear”, dijeron los habitantes de la unidad habitacional.

“Por lo que veo es momentáneo... por ser apartamento no tenían lugar y no tuvieron de otra que colocarlo en el balcón”, se lee en un comentario.

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