14 imágenes que puedes enviar en San Valentín a tus amigas que no tienen novio; son creativas y les sacarás una sonrisa

Este 14 de febrero muchos olvidan que no solo se celebra el amor sino también la amistad, es por eso que te damos 14 ideas de imágenes que puedes enviarle a tus amigas solteras para que recuerden lo mucho que las aprecias y además les saques una sonrisa.

Imágen de Valentín Elizalde: Si tu amiga es fan de la música del regional mexicano sin duda con esta imagen le sacarás una sonrisa ya que tiene al “Gallo de oro” como protagonista acompañado de la frase “Te quiero así, te amo así, así como tú eres” que forma parte de la canción “Te quiero así”

Imagen San Valentín|Crédito: Pinterest

Imagen de Shrek: Esta imagen sin duda es muy tierna y si tu amiga es fan de las películas de Shrek seguro le sacarás una gran sonrisa ya que tiene de fondo a Fiona y Shrek con la frase “Yo sí te quiero deveritas deveritas” palabra que el personaje de Shrek suele decir en la famosa cinta.

Imagen Shrek|Crédito: Pinterest

Imagen de complementos de comida: Esta imagen es muy tierna ya que expresa a manera de metáfora la buena combinación y complemento que pueden ser dos alimentos juntos, pero que en realidad habla de la gran importancia que tu amiga tiene para ti. Además es muy divertida.

Complementos de comida|Crédito: Pinterest

Imagen de Toy Story: Esta imagen es muy linda ya que la cinta de esta película habla sobre la amistad verdadera entre Buzz Lightyear y Sheriff Woody. Además puedes enviarle la canción “Yo soy tu amigo fiel” de Alex Syntek, misma que forma parte del soundtrack de la película.

Imágenes Toy Story |Crédito: Pinterest

Imagen de Lilo y Stich: Si tu amiga es fan de Lilo y Stich sin duda esta imagen le sacará una sonrisa ya que “ohana” significa familia lo que expresa la importancia que tiene para ti contar con su amistad. Además la imagen representa mucha ternura por lo que tu amiga quedará encantada.

Imágenes Lilo y Stich |Crédito: Pinterest

Imagen Monsters, Inc: Estas dos imágenes sin duda representan un mensaje muy hermoso sobre la amistad, por lo que es ideal para que la envíes a tu amiga, especialmente si le gusta la cinta.

Imégenes de Monster Inc. |Crédito: Pinterest

Imagen Bob Esponja: Sin duda estas imágenes representan el valor de la amistad ya que como es sabido el personaje de Bob Esponja y Patricio Estrella muestran lo que es la verdadera amistad en la caricatura, por otro lado las imágenes son muy tiernas por lo que seguro tu amiga quedará encantada.