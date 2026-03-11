INCREÍBLE: el objeto que tienes en casa y que puedes convertir en una lámpara reciclada

Decorar un hogar no tiene que ser extremadamente caro, mucho menos cuando se recurre a la creatividad para armar piezas hermosas. Y una opción muy fácil de hacer y que queda lindísima, es hacer una lámpara reciclada usando solo artículos que están arrumbados en el cajón y que probablemente terminarán en la basura.

En estos casos, algo que resulta de gran utilidad son las botellas de cristal vacías, ya sea que quedaron al terminarse un producto de cocina o tras una reunión con amigos. Esto gracias a que sus materiales y formas son resistentes, pero al mismo tiempo tienen una apariencia delicada y lucen perfecto.

¿Cómo hacer una lámpara reciclada? 3 diseños que quedan hermosos para la decoración

Con luces cálidas en el interior . Si quieres que tu casa se sienta más acogedora, entonces usa iluminación cálida para hacer esta pieza. Solo necesitas una botella transparente y agregar algunas luces LED de pilas, para que puedas cambiarlas fácilmente. Ponlas en el comedor o la oficina.

Hacer una lámpara reciclada es mucho muy fácil y quedan elegantes para la decoración|Pinterest

Usando botellas como base para una lámpara reciclada . Otra de las formas más prácticas para reutilizar los recipientes de vidrio que te sobran lámpara de mesa elegante . Puedes hacerla desde cero con tus propios focos y estructura, o para reemplazar alguna que se te haya roto de la parte inferior.

Hacer una lámpara reciclada es mucho muy fácil y quedan elegantes para la decoración|Pinterest

Con pintura tipo vitral. Para aprovechar al máximo el cristal, puedes pintar el exterior de colores vibrantes y luego poner las luces de tu preferencia. Esto le dará a la lámpara reciclada un efecto de "vitral" y cuando esté encendida se verá preciosa (y muy elegante).

Hacer una lámpara reciclada es mucho muy fácil y quedan elegantes para la decoración|Pinterest

Con estas sencillas inspiraciones para darle una segunda vida a los desechos del hogar que todavía sirven, harás que las habitaciones luzcan confortables y pondrás en evidencia tu buen gusto. Además, es una buena manera de adentrarte en la decoración DIY o "Do It Yourself", que se refiere a la tendencia de hacer las cosas por cuenta propia.