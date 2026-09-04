5 increíbles accesorios para colocar en un peinado como Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop han llegado para quedarse por lo que podemos verlas en distintos conceptos. Los peinados de estos personajes son muy replicados sobre todo por las más pequeñas ya que tienen fuerza, fantasía y actitud.

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Estos increíbles peinados constan de trenzas de dragón, coletas altas o dos moños. Para llevarlos a otro nivel te vamos a contar cuáles son los mejores accesorios para colocar en el pelo.

¿Qué accesorios colocar en estos peinados?

Extensiones de Kanekalon de colores llamativos

Este es un gran aliado para poder conseguir más volumen y un largo interesante. Lo que debes hacer es trenzarlo junto con tu cabello natural para poder obtener unas trenzas de boxeadora o una dragon braid gigante. Los tonos más icónicos son el morado vibrante (estilo Rumi), el rosa fucsia (estilo Mira) y los azules o neones.

Anillos para trenzas (Hair Rings)

Otro accesorio a tener en cuenta son los pequeños aros metálicos en dorado o plateado, que se abren y se enganchan en el largo de las trenzas. Esto brinda un toque rebelde y urbano, son como una especie de “piercings” capilares que reflejan la luz. Puedes encontrar con dijes colgantes como estrellas, cruces o lunas.

Estos anillos son ideales.|Pinterest

Cuentas y puños metálicos (Braid Cuffs)

En este caso nos encontramos con tubos cilíndricos de metal con diseños calados o grabados que abrazan a la trenza. Estos se deben colocar estratégicamente para simular una armadura en el cabello, reforzando la estética de "guerrera" futurista.

Cadenas para el cabello (Hair Chains)

Por aquí tenemos unas cadenas metálicas delgadas que van cayendo entrelazadas entre el cabello o también pueden decorar la raíz de la cabeza agregando un dramatismo. Puedes sujetarlas desde la base de una coleta alta o unirlas a pasadores laterales para enmarcar el rostro.

Estas cadenas son ideales.|Pinterest

Glitter en gel para la raíz y pedrería adhesiva

Por último, tenemos este accesorio con mucho brillo para tus peinados K-Pop. Lo que debes hacer es usar gel con purpurina gruesa (glitter espacial) directamente en la línea de la raya del pelo o en los laterales pulidos. Si lo deseas puedes agregar gemas o perlas adhesivas pequeñas cerca del nacimiento del cabello.