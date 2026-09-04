Manualidades con cemento: 3 ideas para fabricar sujetalibros modernos con moldes de plástico

Desde hace tiempo que las personas requerimos de momentos de desconexión. Los cambios en el mundo del trabajo nos han sumergido en rutinas diarias cargadas de obligaciones, dando lugar a síntomas de estrés con los que debemos batallar a diario y las manualidades aparecen como un cable a tierra.

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Esta práctica tan simple y sencilla, es recomendada por su fuerte impacto a nivel emocional. Además, las manualidades nos ayudan a concentrar nuestra atención en un proceso que nos aleja de las pantallas o de los problemas que debemos resolver cada día en nuestra cotidianeidad.

Manualidades con cemento

Uno de los puntos a destacar de las manualidades es que se trata de una práctica muy versátil que no demanda grandes conocimientos ni herramientas específicas. Diversos materiales pueden emplearse para crear con imaginación y por ello hoy destacamos el uso de cemento.

Diversas reseñas relacionadas con el tema coinciden en que trabajar con cemento para hacer manualidades es una excelente opción. En cuanto a los argumentos de esa afirmación, se destaca que es económico, muy resistente y permite crear objetos con un estilo moderno, industrial o minimalista.

¿Cómo hacer sujetalibros modernos con cemento?

Por todo lo señalado, en esta oportunidad te proponemos ponerte manos a la obra con tres ideas de manualidades que te permitirán crear fabricar sujetalibros de cemento con un estilo moderno. Además, podrás usar moldes y recipientes de plástico, mediante una guía paso a paso muy fácil y efectiva:

Cilindro con corte diagonal (Moldes: botellas de plástico)

Materiales: Una botella de plástico de refresco o agua (1.5 L) y un cortante.

Paso a paso



Corta la base de la botella a la altura que desees que tenga el sujetalibros. Vierte la mezcla de cemento asegurándote de dar golpes suaves al molde contra la mesa para eliminar las burbujas de aire. Deja fraguar 24 horas y desmolda cortando el plástico. Una vez seco, usa una lija para madera o piedra para hacer un desgaste o corte inclinado en la parte superior, dándole un acabado arquitectónico.

Cubos o prismas con acentos metálicos (Moldes: envases de leche o jugo)

Materiales: Un tetra pack o envase plástico rectangular de yogur/leche y cinta de enmascarar.

Paso a paso



Corta la parte superior del envase limpia y seca. Llena el molde con cemento hasta la altura deseada y presiona el centro con un objeto pesado si quieres dejar una cavidad (o déjalo sólido para mayor peso). Al desmoldar, pinta en diagonal la mitad inferior con pintura acrílica dorada, cobre o negra para crear un contraste moderno entre lo rústico y lo industrial.

Sujetalibros arqueado o en media luna

Materiales: Un bowl plástico desechable o medio contenedor cilíndrico flexible.

Paso a paso

