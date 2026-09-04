El horóscopo de Mhoni Vidente del fin de semana: predicciones en el amor, dinero y salud de hoy 4, 5 y 6 de septiembre

El horóscopo de hoy ha sido revelado por Mhoni Vidente . El primer fin de semana de septiembre llega con movimientos importantes para los signos del Zodiaco que, según las predicciones que abarcan desde hoy viernes 4 al domingo 6 de septiembre de 2026, habrá oportunidades para cerrar ciclos, atraer abundancia y tomar decisiones importantes. Las energías de estos días invitan a reinventarse, dejar atrás aquello que ya no funciona y prestar atención a las señales en el amor, la salud y el dinero. Estas son las predicciones para cada signo.

ARIES

Aries tendrá un fin de semana de renovación y crecimiento personal. Las cartas señalan que será un buen momento para tomar decisiones y dejar atrás aquello que te mantiene estancado. En el amor, una persona de Acuario, Capricornio o Leo podría darte estabilidad y demostrarte sus verdaderas intenciones. Si estás soltero, podrías recibir una invitación inesperada. En el dinero, pueden aparecer oportunidades para aumentar tus ingresos o mover algún patrimonio. Evita gastar por impulso y aprovecha el fin de semana para organizar tus próximas metas. En la salud , presta atención al estrés, el descanso y los dolores de cabeza. Bajar el ritmo durante estos días te ayudará a recuperar energía .

TAURO

Tauro comenzará el fin de semana con la Rueda de la Fortuna a su favor. Tu capacidad para tomar el liderazgo será importante para aprovechar las oportunidades que aparezcan. En el amor, Capricornio, Escorpio y Virgo son los signos que pueden aportar mayor estabilidad. Si tienes pareja, será un buen momento para hablar de planes a futuro. En el dinero, podrían llegar ingresos extra, un pago pendiente o una noticia relacionada con tus finanzas. También será favorable revisar cuentas y poner orden a tus gastos. En la salud, cuida especialmente los riñones y el páncreas. Hidratarte y evitar excesos será clave durante el fin de semana.

GÉMINIS

Géminis tendrá un fin de semana ideal para cerrar ciclos y poner orden en su vida. Resolver pendientes te permitirá comenzar septiembre con mayor tranquilidad. En el amor, Sagitario, Acuario y Piscis pueden ofrecerte estabilidad emocional. Si tienes pareja, una conversación pendiente podría ayudarte a recuperar la armonía. En el dinero, tendrás posibilidades de avanzar con el pago de deudas, aunque las cartas recomiendan evitar prestar dinero o comprometerte con gastos que no necesitas. En la salud, presta atención a los cambios hormonales y al cansancio. Dormir mejor y reducir las preocupaciones será importante para recuperar el equilibrio.

CÁNCER

Cáncer deberá avanzar sin mirar atrás durante este fin de semana. El Carruaje representa movimiento y determinación, por lo que será importante confiar en las decisiones que estás tomando. En el amor, Libra, Escorpio y Piscis pueden convertirse en una fuente de estabilidad. Una relación podría avanzar hacia un compromiso más serio si existe confianza entre ambos. En el dinero, las cartas anuncian ganancias y oportunidades para ahorrar. Evita gastar de más y aprovecha cualquier ingreso adicional para fortalecer tus finanzas. En la salud, necesitas liberar angustias acumuladas. Dejar atrás preocupaciones del pasado puede ayudarte a sentirte más ligero y recuperar la tranquilidad.

LEO

Leo tendrá un fin de semana iluminado por el Sol y con mayor claridad sobre su futuro. Después de algunas dudas, podrás comenzar a identificar qué camino quieres seguir. En el amor, Libra, Sagitario y Piscis aparecen como signos compatibles. Si estás en una relación, podrías vivir momentos románticos y recibir una muestra importante de cariño. En el dinero, existe posibilidad de recibir un ingreso extra o una noticia relacionada con un ascenso. Una oportunidad laboral podría comenzar a tomar forma durante estos días. En la salud, cuida el estómago, la gastritis y el reflujo. Evita los excesos en comidas y bebidas para disfrutar el fin de semana sin molestias.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Leo para hoy.|CANVA

VIRGO

Virgo llega a este fin de semana con energía de riqueza, éxito y crecimiento personal. Las cartas favorecen especialmente los proyectos que has estado construyendo con paciencia. En el amor, Capricornio, Aries y Tauro pueden ofrecerte estabilidad. Si estás soltero, podrías acercarte a alguien con quien existe una conexión que puede crecer. En el dinero, los negocios, propiedades y nuevos proyectos están favorecidos. Es un buen momento para analizar una inversión, aunque conviene evitar decisiones apresuradas. En la salud, presta atención a las hormonas y al cansancio. Escuchar las señales de tu cuerpo será más importante que intentar cumplir con todo.

LIBRA

Libra tendrá un fin de semana de nuevos comienzos. El Loco anuncia cambios, pero también te pide actuar con mayor madurez y no tomar decisiones únicamente por emoción. En el amor, Acuario, Aries y Géminis tienen gran compatibilidad contigo. Una relación que parecía incierta podría comenzar a tomar una dirección diferente. En el dinero, será necesario reorganizar prioridades. Antes de comprar algo importante, revisa tus cuentas y evita gastos innecesarios. En la salud, cuida los excesos nocturnos. Dormir bien y respetar tus horarios de descanso te permitirá comenzar la próxima semana con más energía.

ESCORPIO

Escorpio tendrá que tomar decisiones importantes durante este fin de semana. El Juicio señala un periodo en el que será necesario defender tus intereses y confiar más en tu intuición. En el amor, Tauro, Cáncer y Leo son compatibles. Si tienes pareja, una conversación sincera puede ayudarte a aclarar una situación que llevaba tiempo generando dudas. En el dinero, podrían aparecer oportunidades relacionadas con empresas extranjeras, gobierno o nuevos proyectos laborales. Mantente atento a mensajes y propuestas. En la salud, cuida la garganta y la tiroides. Evita acumular estrés y presta atención a cualquier molestia que persista.

SAGITARIO

Sagitario tendrá un fin de semana de fuerza, liderazgo e independencia. El Emperador te impulsa a tomar el control de tus decisiones y dejar de depender de la opinión de los demás. En el amor, Leo, Virgo y Sagitario destacan por su compatibilidad. Una persona podría demostrarte que sus intenciones son más serias de lo que pensabas. En el dinero, vender objetos que ya no utilizas puede convertirse en una forma rápida de obtener ingresos. También será buen momento para buscar nuevas alternativas económicas. En la salud, cuida la vista y controla el estrés. Descansar de las pantallas y dormir adecuadamente será beneficioso.

CAPRICORNIO

Capricornio tendrá encendida la energía del As de Bastos. Este fin de semana será ideal para moverte, buscar oportunidades y comenzar a trabajar en nuevos objetivos. En el amor, Aries, Tauro y Libra pueden brindarte estabilidad. Si tienes pareja, podrías recibir una propuesta o conversación relacionada con el futuro de la relación. En el dinero, el movimiento atraerá abundancia. Un proyecto, venta o actividad adicional podría ayudarte a mejorar tus ingresos. En la salud, presta atención a la espalda baja y los riñones. Evita cargar demasiado peso y procura mantenerte bien hidratado.

ACUARIO

Acuario vivirá un fin de semana de limpieza emocional y nuevos comienzos. La Torre anuncia que algunas amistades o relaciones negativas podrían quedar definitivamente atrás. En el amor, Aries, Géminis y Libra tienen una conexión especial contigo. Si una relación ya no te hace feliz, estos días podrían ayudarte a tomar una decisión definitiva. En el dinero, tus esfuerzos comienzan a dar resultados. La abundancia llegará poco a poco si mantienes la disciplina y evitas abandonar tus proyectos. En la salud, evita el insomnio y el exceso de pensamientos. Desconectarte por algunas horas te ayudará a recuperar la calma mental.

PISCIS

Piscis volverá a brillar este fin de semana gracias a la energía de La Estrella. Septiembre comienza con una sensación de renovación y esperanza que te permitirá recuperar la confianza. En el amor, Cáncer, Leo y Escorpio favorecen la estabilidad y el compromiso. Una relación podría fortalecerse o surgir una conexión con posibilidades de convertirse en algo serio. En el dinero, reinventarte será la clave. Una idea que parecía poco importante podría convertirse en una nueva fuente de ingresos si decides desarrollarla. En la salud, presta atención a la piel y los dientes. Cuidar tu rutina personal y no descuidar molestias pendientes te ayudará a sentirte mejor.