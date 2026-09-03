5 increíbles ideas para crear guantes al crochet para la llegada del otoño

Estamos a pocos días de que comience el otoño por lo que las temperaturas comienzan a bajar y necesitamos disponer de ropa más abrigada. Una de las zonas más expuestas son las manos por lo que unos buenos guantes son una gran opción.

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Para comenzar el otoño de la mejor manera es que te invitamos a realizar unos guantes al crochet que combinan calidez y estilo. Estos diseños son ideales para combinar con tus outfits.

Luce tus manos con estilo en este otoño

Mitones con aplicaciones de girasol

La primera idea consta de utilizar los girasoles ya que representan el cierre del verano. El realizar mitones sin dedos de girasol en el dorso te brindarán un toque rústico y colorido para la temporada.

Estos mitones son hermosos.|Pinterest

Mitones texturizados en tonos tierra

Luego tenemos estas ideas en la que se aplican puntos con relieve como puede ser el punto garbanzo, punto arroz o punto musgo que ayudan a retener el calor. Se recomienda usar los tonos naranjas, ocres, marrones y amarillos para simbolizar los colores de las hojas secas.

Guantes estilo "Escamas de Dragón"

Otra opción es llevar guantes con punto cocodrilo o punto escama para crear una estructura superpuesta que simula hojas caídas o escamas de fantasía. Este estilo es grueso y llamativo que se llevará la atención por lo que se recomienda usar hilos con degradados otoñales.

Estos guantes tienen mucho estilo.|Pinterest

Mitones minimalistas de canalé

Aquí tenemos un estilo clásico y rápido de realizar. Se utiliza punto elástico o canalé que ofrecen una textura limpia y flexible. Se recomienda emplear colores neutros como verde oliva, gris o beige, y combinan con cualquier prenda otoñal.

Manoplas clásicas con trenzas

Por último, tenemos esta idea increíble para los días más frescos ya que las manoplas completas cubren toda la mano. Se recomienda llevar tejidas con trenzas u ochos en relieve para añadir volumen y una estética de suéter tradicional de montaña. Son la opción más abrigada y reconfortante.