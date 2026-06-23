Manualidades de Bluey: 4 ideas para hacer guantes de crochet para niños

El crochet puede usarse para hacer distintos accesorios y decoraciones inspiradas en caricaturas para niños. Y ahora que la época de lluvia hace que las temperaturas bajen drásticamente, los guantes tejidos son una excelente idea de manualidades, como los modelos de Bluey que traen los colores representativos y quedan muy suaves para mantener las manos calientitas.

Los 4 diseños de guantes de crochet inspirados en Bluey más bonitos para regalar manualidades

Mitones con Bluey y Bingo. Los guantes tradicionales a veces llegan a ser un poco incómodos para los niños al no permitirles mover las manos con libertad. Y para estos casos, los mitones pueden ser una buena solución, pues son calientes pero dejan los dedos al descubierto, lo que los vuelve mucho más sencillos de utilizar. Una idea muy bonita son los diseños bordados con figuras de crochet de Bluey y Bingo

4 ideas de guantes de Bluey hechos con crochet|Pinterest

Guantes de Bluey tejidos con la cabeza de Bluey. Una de las principales ventajas del crochet es que permiten experimentar con figuras tiernas, como por ejemplo los guantes de Bluey que tienen la cabecita de este simpático personaje. Son parecidos a un peluche miniatura, pero con la diferencia de que podrán usarlos para complementar sus atuendos. Aquí los colores que no pueden faltar son el azul claro y el azul marino para que queden realistas.

4 ideas de guantes de Bluey hechos con crochet|Imagen creada con IA

En color azul con manchitas como las de Bluey. Y si prefieres hacer un diseño discreto que los niños puedan usar en la escuela, están los guantes de crochet que imitan el pelaje de este intrépido pastor australiano. La silueta es básica con la separación de los pulgares para que puedan mover la mano con libertad. El secreto para que estas manualidades de Bluey

4 ideas de guantes de Bluey hechos con crochet|Pinterest

Guantes combinados de Bluey y Bingo en crochet. A los niños les encantan las aventuras de Bluey y Bingo en conjunto, por lo que no resulta extraño que quieran llevar a ambos personajes en sus atuendos. Y una excelente alternativa de regalos tejidos hechos en casa son los guantes de crochet combinados; en una mano Bingo y en otra Bluey. Dependiendo de qué tan experta seas con los bordados, puedes añadir una cabeza realista o dejar los diseños planos.