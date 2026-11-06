Para muchas mujeres, la llegada del periodo menstrual viene acompañada de desajustes hormonales, dolores incapacitantes o ciclos completamente irregulares.

En la búsqueda de alternativas naturales y respetuosas con el cuerpo, la combinaión de hojas de frambuesa y canela se ha consolidado como uno de los remedios botánicos más recomendados por ginecólogas naturales y expertas en salud hormonal.

A diferencia de los mitos de internet, las propiedades de esta infusión están profundamente ligadas a la presencia de compuestos bioactivos que actúan directamente sobre el sistema reproductor y el metabolismo femenino.

¿Cómo ayuda la infusión de hojas de frambuesa y canela en el ciclo menstrual?

El éxito de esta bebida radica en la sinergia de sus dos ingredientes principales. Mientras uno tonifica la musculatura del útero, el otro interviene positivamente en los procesos inflamatorios y metabólicos.

La hoja de frambuesa roja es considerada el tónico uterino por excelencia gracias a un alcaloide llamado fragarina.

Infusión de hojas de frambuesa y canela: Para qué sirve y cómo ayuda a regular tu ciclo menstrual Infusión de hojas de frambuesa y canela: Para qué sirve y cómo ayuda a regular tu ciclo menstrual

La fragarina ayuda a tensar y tonificar los músculos de la pelvis y el útero. Al mejorar las contracciones, se reduce el sangrado excesivo. Esta infusión también es sumamente rica en hierro, calcio, magnesio y vitaminas del complejo B.

La canela aporta el balance perfecto a la infusión gracias a sus aceites esenciales como el cinnamaldehído. Actúa como potente antiespasmdico y analgésico natural. Además, la canela mejora la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a ovular de forma constante y regular durante todo el ciclo.

¿Cómo preparar la infusión paso a paso?

Coloca en una olla una taza de agua y añade una ramita de canela. Lleva a ebullición, tapa y deja hervir a fuego bajo durante 5 minutos para que la canela suelte sus aceites esenciales.

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Apaga el fuego e incorpora una cucharada sopera de hojas secas de frambuesa. Mantén la olla bien tapada y deja reposar la infusión hasta por 15 minutos, para que se libere la fragarina.

Roma una taza al día dos semanas antes de que llegue tu periodo menstrual y mantén su consumo en los días de sangrado para también reducir los cólicos.