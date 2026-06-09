Para qué sirve la infusión de alcachofa: Beneficios para la digestión y el peso

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud (2021), el 90% de la población mexicana ha optado por alguna de las 4,500 plantas medicinales de México por lo menos una vez en su vida. En su mayoría son especies que se preparan en forma de infusión y que, por sus propiedades, ya forman parte de las tradiciones de muchos hogares.

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Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisa que cada vez más gente se suma al uso de plantas no sólo para mejorar la salud sino también para recuperar los conocimientos de la medicina natural.

Infusiones y salud

Es por lo señalado que muchos ciudadanos aprovechan las bondades de la diversidad vegetal que posee México para mantener con vida tradiciones que se desprendieron de la denominada medicina tradicional. El aprovechamiento de las plantas con fines medicinales sigue transmitiéndose de generación en generación y parece que nunca caducará.

@javierfurman El agua con alcachofa ayuda porque estimula la bilis, mejora la digestión de las grasas y favorece el vaciamiento intestinal. Cuando el hígado y la vesícula trabajan mejor, hay menos gases, menos pesadez y menos inflamación abdominal. Una opción simple para quienes sienten hinchazón frecuente después de comer. ♬ sonido original - JAVIER FURMAN

En este punto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisa que los principios activos o compuestos químicos de las especies vegetales constituyen los ingredientes primarios que la industria farmacéutica utiliza en sus medicamentos comerciales patentados. Por lo tanto, se trata de un respaldo científico a los beneficios que la naturaleza ofrece para nuestra salud.

Beneficios del té de alcachofa

Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, en esta oportunidad se pone de relieve a la alcachofa, un alimento que posee un alto contenido de polifenoles, lo que la convierte en un producto natural con un elevado poder antioxidante y antiinflamatorio, de acuerdo a un estudio difundido por la Universidad Abierta de Cataluña (España).

Por otro lado, diferentes fuentes de información resumidas con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial) revelan que la alcachofa ofrece los siguientes grandes beneficios:



Estimula la producción de bilis: La cinarina estimula la vesícula biliar para que secrete más bilis y mejora la digestión.

Protección y depuración del hígado: Favorece la eliminación de toxinas acumuladas en el organismo.

Alivia la pesadez: Reduce síntomas como la hinchazón abdominal, los gases y la acidez.

Efecto diurético y depurativo: Ayuda a eliminar el exceso de líquidos retenidos y toxinas a través de la orina.

Mejor metabolismo de las grasas: Ayuda a que el cuerpo procese y elimine las grasas de manera más eficiente.

Regulación del colesterol y triglicéridos: Estudios sugieren que sus antioxidantes ayudan a reducir el colesterol LDL (malo) en sangre.

Control del azúcar en sangre: Contiene inulina, un tipo de fibra soluble que colabora con la estabilización de los niveles de glucosa.

Cómo preparar la infusión de alcachofa