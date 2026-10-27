Cómo evitar que las puertas se pongan amarillas con solo 2 ingredientes
No es necesario gastar dinero en productos, sino que con esta mezcla poderosa la dejarás reluciente.
La puerta es algo fundamental en cualquier hogar, teniendo en cuenta que es lo que brindará seguridad, pero que también permitirá separar los ambientes dentro del hogar y logrando una mejor privacidad y aportando un aislamiento térmico. Sin embargo, a veces ocurre que de acuerdo al material con el que está hecha la puerta, se vuelve amarilla y puede ser un gran problema, por lo que hay un truco casero que consiste en utilizar dos ingredientes de cocina que la dejarán reluciente.
El cuidado del hogar es fundamental y abarca hasta el más mínimo detalle; como el cuidado de las puertas, teniendo en cuenta que si sufren algún daño, esto puede generar un problema, ya que no se cerrará de manera adecuada, puede romperse o romperse de a poco. Y es que no sólo sirven para separar los espacios dentro del hogar, sino que aportan privacidad y una mejor acústico. Pero, esto no sólo se limita a lo práctico, ya que su diseño, tonalidad, y acabado pueden marcar la diferencia.
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Sin embargo, uno de los grandes problemas a los que estamos expuestos es que las puertas se vuelvan amarillas y comiencen a perder el color característico y esto se debe a factores químicos de la pintura y la acumulación de agentes externos en el ambiente de la casa. Y para evitar esto, no es necesario gastar dinero en pintura, sino que existen dos ingredientes que son altamente efectivos y las dejará relucientes. Por eso, te compartiremos cómo debes combinar estos ingredientes y de qué manera se deben aplicar.
Ingredientes para dejar las puertas relucientes
- 1 cucharada de jabón natural rallado
- 100 ml de alcohol de limpieza
- 300 ml de agua templada
Cómo dejar la puerta blanca con estos dos ingredientes
- Mezclar los componentes en un recipiente y remover hasta que el jabón se disuelva por completo
- Dejar enfriar esta preparación
- Colocar esta solución en un atomizador y esparcir sobre las superficies y pasar un trapo
@yolandavaquitayoli #Responder a @_nataliaa.139 puertas siempre blancas #yolandavaquitayoli #limpio #puertas #limpiandolacasa #puertasblancas #limpiezahogar #tipsdelimpieza ♬ Maniac (Flashdance Version) (Re-Recorded / Remastered)