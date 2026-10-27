Cómo evitar que las puertas se pongan amarillas con solo 2 ingredientes

La puerta es algo fundamental en cualquier hogar, teniendo en cuenta que es lo que brindará seguridad, pero que también permitirá separar los ambientes dentro del hogar y logrando una mejor privacidad y aportando un aislamiento térmico. Sin embargo, a veces ocurre que de acuerdo al material con el que está hecha la puerta, se vuelve amarilla y puede ser un gran problema, por lo que hay un truco casero que consiste en utilizar dos ingredientes de cocina que la dejarán reluciente.

El cuidado del hogar es fundamental y abarca hasta el más mínimo detalle; como el cuidado de las puertas, teniendo en cuenta que si sufren algún daño, esto puede generar un problema, ya que no se cerrará de manera adecuada, puede romperse o romperse de a poco. Y es que no sólo sirven para separar los espacios dentro del hogar, sino que aportan privacidad y una mejor acústico. Pero, esto no sólo se limita a lo práctico, ya que su diseño, tonalidad, y acabado pueden marcar la diferencia.

Kunno quiere que Bebeshita traicione a Kevyn Contreras en La Granja VIP y “mete cizaña” sobre su relación (VIDEO)

Sin embargo, uno de los grandes problemas a los que estamos expuestos es que las puertas se vuelvan amarillas y comiencen a perder el color característico y esto se debe a factores químicos de la pintura y la acumulación de agentes externos en el ambiente de la casa. Y para evitar esto, no es necesario gastar dinero en pintura, sino que existen dos ingredientes que son altamente efectivos y las dejará relucientes. Por eso, te compartiremos cómo debes combinar estos ingredientes y de qué manera se deben aplicar.

Ingredientes para dejar las puertas relucientes

1 cucharada de jabón natural rallado

100 ml de alcohol de limpieza

300 ml de agua templada

Cómo dejar la puerta blanca con estos dos ingredientes