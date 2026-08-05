Jalisco cuenta con un paraíso de aguas termales para visitar totalmente gratis

Jalisco cuenta con un paraíso hermoso que cuenta con aguas turquesas y termales para disfrutar en familia. Estamos hablando El Charco de las Vacas que se ubica en Cuquío y es un sitio totalmente natural por lo que podrás desconectarte de la rutina y recargas las energías para continuar el año.

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Es un sitio muy popular ya que cuenta con cascadas, pozas de color turquesa y aguas termales de manera gratuita. Sus manantiales brotan desde las rocas donde nacen las pozas de las cuales algunas llegan a los cuatro metros de profundidad por lo que es ideal para nadar o relajarse.

¿Qué ofrece este paraíso de Guadalajara?

Aquí puedes disfrutar de unas pequeñas cascadas y un entorno boscoso que te permite realizar caminatas, obtener increíbles fotografías y pasar un momento ideal para la familia. Ten en cuenta que no tiene una estructura de balneario debido a que es natural por lo que deberás llevarte todos los elementos que necesites para pasar el día.

Cabe destacar que El Charco de las Vacas es parte del conocido Cinturón Volcánico Transmexicano que marca la presencia de aguas termales ricas en minerales. Dado esto es que puedes disfrutar de aguas con temperaturas agradables para disfrutar durante todo el año. Esto hace que sea un destino popular.

¿Cómo llegar desde Guadalajara?

Si estás ubicado en Guadalajara es importante que tengas en cuenta que es un recorrido de aproximadamente una hora y media en auto hasta el municipio de Cuquío. El acceso te lleva por caminos naturales por lo que se recomienda usar calzado cómodo y tener mucha precaución sobre todo en temporada de lluvias.

Es una gran experiencia debido a que no debes gastar plata en entradas. Es un gran destino para que la familia disfrute de las aguas cristalinas, paisajes montañosos y de la tranquilidad que ofrece la naturaleza.