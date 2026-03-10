El secreto para tener un jardín en casa sin perder un solo metro cuadrado

Tener un jardín en casa ya no es un privilegio exclusivo de quienes cuentan con grandes patios o terrazas. En los últimos años, el diseño de interiores y la jardinería urbana han demostrado que incluso los espacios pequeños pueden llenarse de plantas si se aprovecha bien cada rincón.

Lis Vega sale en defensa de Ivonne Montero y respalda nuevas figuras en la producción de Omar Suárez

Una de las estrategias más recomendadas por especialistas es el uso de plantas colgantes. Estas permiten incorporar vegetación sin ocupar superficie en el suelo. Al colocarse en macetas suspendidas, repisas altas o estructuras verticales, dichos ejemplares ayudan a transformar paredes y techos en auténticos jardines verticales.

5 plantas colgantes ideales para decorar el hogar sin ocupar espacio

Estas especies son muy utilizadas en decoración porque crecen hacia abajo y permiten aprovechar paredes, balcones o estanterías altas.



Potos o pothos (Epipremnum aureum)

Es una de las plantas colgantes más populares para interiores. Tiene hojas verdes con vetas amarillas y crece con facilidad. La horticultora Melinda Myers destaca que el potos es ideal para principiantes porque tolera diferentes niveles de luz.

Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata)

Sus frondas largas y frondosas crean un efecto muy decorativo cuando se coloca en macetas colgantes. Según especialistas del Missouri Botanical Garden, esta planta aporta frescura visual y funciona bien en ambientes húmedos.

Cinta o malamadre (Chlorophytum comosum)

Con hojas largas y arqueadas, esta planta es muy resistente y fácil de cuidar. Además produce pequeños brotes que cuelgan de la planta principal, lo que la hace perfecta para macetas suspendidas.

Hiedra inglesa (Hedera helix)

Muy utilizada en decoración por su aspecto elegante y su crecimiento en cascada. Expertos del Royal Horticultural Society recomiendan ubicarla en lugares luminosos pero sin sol directo.

Cola de burro (Sedum morganianum)

Es una planta suculenta colgante muy apreciada en decoración moderna. Sus hojas carnosas forman largas cadenas que caen desde la maceta, creando un efecto visual muy llamativo.

Jardinería vertical: la clave para tener plantas sin ocupar espacio

Incorporar plantas colgantes es una de las formas más simples de crear un pequeño jardín en casa sin perder espacio. Con la elección adecuada de especies y una buena ubicación, cualquier pared, balcón o ventana puede convertirse en un rincón verde que aporte vida y armonía al hogar.

Así es como la jardinería vertical se ha convertido en una tendencia en hogares y departamentos pequeños. Según el paisajista y diseñador de jardines Fernando Pozuelo, aprovechar la verticalidad del espacio permite integrar plantas incluso en ambientes reducidos.

Los expertos recomiendan colocar macetas colgantes cerca de ventanas o en zonas con buena iluminación natural. Pero también es importante elegir especies resistentes que se adapten al interior del hogar.