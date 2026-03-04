4 plantas colgantes que puedes poner en la ventana de la cocina para que se vea hermosa

Hay plantas colgantes que no necesitan mucho sol e incluso puedes colocarlas en el interior, junto a la ventana de la cocina, para que el espacio se vea hermoso. Sin embargo, puede resultar complicado saber cuáles te convienen más; por eso, aquí te compartimos cuatro ejemplares que nunca fallan.

Recomendaciones de Elle Decoration señalan que la cocina es un espacio familiar de convivencia, por lo que al elegir las plantas adecuadas deben cumplir una función más allá de verse bonitas, ya sea en macetas, sobre una estantería o directamente colgadas del techo. Checa estas opciones:

Las mejores plantas colgantes para poner en la ventana de la cocina

Las plantas colgantes para la cocina funcionan muy bien en ventanas porque combinan resistencia, belleza y practicidad.

Poto : También llamado Epipremnum aureum, es una de las plantas más resistentes que existen. Tolera cambios de temperatura, vapor y luz indirecta, algo muy común en la cocina. Además, sus hojas colgantes crean un efecto visual elegante y moderno. Requiere poco riego y ayuda a purificar el aire, absorbiendo ciertas toxinas. Es perfecta si quieres algo vistoso sin demasiados cuidados.

La potus es una planta que dura mucho tiempo y no se muere fácil.|(ESPECIAL/Pinterest)

El aloe vera tiene doble función en la cocina.|(ESPECIAL/Pinterest)

El perejil lo puedes poner en la cocina para usar sus hojas para comer.|(ESPECIAL/Pinterest)

El helecho es una de las plantas más bonitas para la cocina.|ESPECIAL/Pinterest

¿Cuáles son los mejores lugares para poner plantas de interior en la cocina?

Elegir dónde poner las plantas de interior en la cocina dependerá de las necesidades de cada especie. Algunas necesitan más luz solar directa que otras, así como la humedad y el viento juegan papeles importantes. Sin embargo, hay una pista: según Architechtural Digest, los mejores lugares para colocarlas son: