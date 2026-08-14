Cómo hacer que el Árbol de Jade tenga hojas rojizas

El Árbol de Jade es una de las plantas de interior más populares de todas y que se caracteriza por tener una gran cantidad de beneficios para el hogar, vinculadas especialmente con lo espiritual. Por otro lado, se destaca por tener hojas carnosas y que se la simboliza al dinero y la fortuna, pero para disfrutar de la belleza de esta planta, hay que tener en cuenta algunos consejos. Y si quieres que esta especie de árbol de flores rojizas, tendrás que seguir la recomendación de los jardineros.

Para saber un poco más del árbol de Jade, debemos decir que su nombre científico es Crassula Ovata y pertenece a la familia de las suculentas y originaria principalmente de Mozambique y que se destaca por ser una planta de hojas perennes, con hojas carnosas de 3 a 7 centímetros y que es ideal para colocar en el interior de los hogares. Es que debido a que creció en un lugar tropical, no se adaptará a los exteriores y con pocos cuidados, lograremos que crezca fuerte.

Por otro lado, el árbol de Jade tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui y es que esta disciplina asegura que esta especie es capaz de atraer la abundancia y la fortuna al hogar, catalogada incluso como el ‘árbol del dinero’ porque sus hojas redondeadas recuerdan a monedas y colocarla en un lugar de trabajo fomenta la buena fortuna. Pero, los jardineros aconsejaron cómo podemos lograr que florezcan hojas rojizas.

Cómo hacer que las hojas del árbol de Jade se vuelvan rojas

El cambio de color en el árbol de Jade, según los jardineros responde a un estrés controlado por la luz y el clima y es que al recibir las condiciones adecuadas, la suculenta generará antocianinas, que son pigmentos que protegen el follaje y le otorgan ese color rojo. Para lograr esto, el factor luz será fundamental y es que se produce cuando la planta pasa entre 4 a 6 horas diarias expuestas al sol directo.

Cómo cuidar el árbol de Jade

Por otro lado, los especialistas compartieron que otro de los factores que incidirán en que el árbol de Jade se volverá rojo por la diferencia de temperatura entre el sol templado y al aire fresco de la noche. Y para proteger la planta, los jardineros aconsejan resguardarla durante las noches de heladas intensas.