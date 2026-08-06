El árbol de jade es una de las plantas suculentas más populares por su resistencia y fáciles cuidados. Pero si la especie recibe poca luz o está en el lugar incorrecto, no crecerá como se espera. Es por ello que en este artículo sabrás en qué lugar ponerla para que sus hojas crezcan grandes y frondosas, tal y como la bugambilia para tener una explosión de colores.

Otros puntos a destacar y que influyen en el crecimiento de la planta son el drenaje y la ventilación. Es por ello que, si el objetivo es conseguir un ejemplar con hojas grandes, gruesas y una copa frondosa, la elección del lugar donde se coloca la maceta es una de las decisiones más importantes, como el poner las lámparas en la sala para que se vea acogedor como en las películas.

Dónde poner el árbol de jade para que sus hojas crezcan grandes y frondosas|Pinterest

El mejor lugar para poner el árbol de jade

La mejor ubicación para ponerla en el interior del hogar es cerca de una ventana orientada al sur o al oeste, donde la planta reciba luz durante varias horas al día. De lo contrario, el árbol de jade tendrá hojas más pequeñas y un aspecto menos compacto.

Una de las más grandes recomendaciones es girar la planta cada 2 o 3 semanas, con el objetivo de que todas las ramas reciban luz y con ello el crecimiento sea de una forma equilibrada.

De acuerdo con un estudio de la University of Florida IFAS, las suculentas requieren de entre 4 y 6 horas de luz por día. Con ello, las suculentas desarrollarán sus tallos más grandes y robustos, así como unas hojas más carnosas.

Cuidados del árbol de jade

El riego del árbol de jade debe ser moderado: solo cuando el sustrato esté completamente seco, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces. Necesita una maceta con buen drenaje y un sustrato especial para cactus o suculentas. Durante la primavera y el verano puede recibir fertilizante de forma ocasional. También se le pueden podar las hojas secas y protegerlo de heladas o temperaturas extremas.