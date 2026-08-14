La receta para preparar ceviche con mango con el toque MasterChef 24/7

El ceviche es un clásico indiscutible del verano, pero añadir el toque fresco y aromático del mango eleva el platillo a un nivel ideal para sorprender en cualquier mesa. Fue así como los cocineros de MasterChef 24/7 prepararon esta delicia en la clase de la Chef Isabel Carvajal. ¿Se te antojó? No te preocupes, aquí te contamos cómo se elabora.

Para replicar este ceviche tropical de perfil profesional en tu propia cocina , te compartimos la lista de ingredientes; así como el paso a paso exacto para su preparación.

¿Cuáles son los ingredientes para hacer ceviche con mango?

El éxito de esta receta radica en utilizar proteínas frescas e ingredientes vegetales en su punto exacto de maduración. Necesitarás tener listos en tu estación de trabajo los siguientes elementos:

1 kilo de pescado blanco fresco, cortado en cubos de 1 centímetro

⅔ de taza de jugo de limón recién exprimido

½ naranja dulce (su jugo)

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

1 chile serrano finamente picado

¾ de taza de cebolla cambray en rodajas delgadas

2 mangos maduros pero de consistencia firme, en cubos

4 jitomates saladet, sin semillas y picados en cubitos

¼ de taza de cilantro fresco picado

Sal y pimienta negra molida, al gusto

1 aguacate grande, pelado y cortado en cubos

¿Cómo se prepara el ceviche con mango?

En un tazón de vidrio o plástico (evitando materiales metálicos que alteren el sabor), integra los cubos de pescado blanco con el jugo de limón, el jugo de naranja, la cucharada de aceite de oliva y el chile serrano.

Mezcla con cuidado, tapa el recipiente y deja reposar en refrigeración durante 1 hora y media para que la acidez "cueza" la carne de forma homogénea.

Transcurrido ese tiempo, retira el tazón del refrigerador e incorpora la cebolla junto con los cubos de mango (fíjate que esté firme). Vuelve a refrigerar durante 10 minutos adicionales para que las frutas absorban la marinada cítrica.

Para finalizar la preparación, retira del frío y envuelve de forma delicada el jitomate picado y el cilantro. Sazona con sal y pimienta al gusto, integra los cubos de aguacate justo al momento de servir para evitar que se oxiden y acompaña con tostadas crujientes.

