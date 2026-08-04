Cuál es el árbol que da mucha sombra y es ideal para tener en verano

Para los amantes del mundo de la jardinería, deben saber que una de las estaciones ideales para realizar cambios en el jardín es durante el verano, por lo que procederán a sembrar diversas especies de árboles para que le cambie la vista estéticamente, como así también pueda aportar sombra. Si estás buscando una especie que le aporte sombra a tu hogar durante estos meses de intenso calor, tendrías que seguir el consejo de los jardineros expertos que tienen el mejor árbol para plantar.

De acuerdo a lo que han manifestado algunos especialistas, cuando una persona está pensando en renovar su jardín piensa en algunos aspectos que son claves, como el hecho que la planta o el árbol que intenta sembrar crezca de forma rápida y sin esperar tantos años; que genere una copa amplia para proteger del sol y que se pueda adaptar fácilmente a los espacios. Además, hay que tener en cuenta que no todos los árboles tendrán el mismo período de crecimiento. En el verano es un gran momento para hacer estos cambios.

Durante el verano, las temperaturas suelen ser más agobiantes, por lo que en caso de no contar con un equipo de ventilación, seguramente padezcamos el calor. Y por más que no creas, un árbol que de sombra y esté cerca del hogar, disminuirá de manera notable el calor, por lo que hay una especie que los jardineros aconsejan sembrar porque argumentan que crecerá rápidamente.

Cuál es el mejor árbol para sembrar porque da sombra en verano

El mejor árbol para sembrar durante este verano y que dará sombra es el fresno, que es una especie muy utilizada en calles, jardines, parques por la capacidad que tiene para desarrollar una copa amplia. Además, se clasifican como árboles de crecimiento acelerado, pero su desarrollo dependerá del suelo, del clima y de la disponibilidad de agua. Siguiendo esta línea, es considerado como un árbol de crecimiento rápido y muchas de sus especies pueden alcanzar hasta los 27 metros de altura.

Cuidados para este árbol