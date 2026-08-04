Cómo hacer un pastel de Labubu, perfecto para sorprender en un evento infantil

Una de las tendencias que se ha vuelto viral en el último tiempo es el Labubu, que se caracteriza por ser un conjunto de muñecos coleccionables en forma de elfos monstruosos peludos de colores que fue creado en China, pero que rápidamente se expandió por todo el mundo. Es por eso que, no hay niño que no se sienta identificado con este personaje y buscará incorporarlo de todas formas posibles y en su temática de cumpleaños es una gran opción. Por eso, te vamos a compartir cómo tienes que decorar un pastel para sorprender a todos.

Entre las características que debemos mencionar de Labubu y el porqué es furor en los más pequeños, es debido a que su forma es bastante particular, teniendo en cuenta que se trata de un muñeco con forma de monstruo tierno y dientes afilados y que sirve como figura de diseño, artículo de colección y accesorio de moda para colgar en bolsos o mochilas. Pero, también se ha convertido en temática de cumpleaños infantiles.

Qué características tiene un pastel de Labubu

Cuando hablamos de cumpleaños infantiles, si hay algo que no puede faltar es un buen pastel, que será decorado de acuerdo a la temática elegida por los niños y en este caso, Labubu se ha convertido en furor. Además, los pasteles decorados con este personaje tienen una ventaja, ya que no hay un diseño único que tengas que seguir y nos encontraremos con una variedad de colores y detalles. Para poder hacer estos pasteles, podrás ir innovando para lograr el mejor resultado, por lo que vamos a compartir algunas técnicas para decorar el pastel.

Cómo decorar un pastel de Labubu