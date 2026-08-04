3 ideas fáciles para reutilizar el cartón de los huevos y decorar el hogar

El huevo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial y que se lo conoce por su gran cantidad de propiedades y beneficios que aporta al cuerpo humano. Por lo general, vienen en maples de cartón que suelen colocarse en la cocina y que albergan a estos productos. Cuando ya no quedan más, procedemos a tirar el maple, pero lo que seguro no sabías es que estás cometiendo un grave error y por eso, los especialistas en DIY compartieron tres ideas para reutilizarlo y convertirlo en una idea para el hogar.

Todos nos hemos preguntado en donde vienen almacenado los huevos, y generalmente se encuentran alojados en maples de 6 o de 30 unidades para que podamos disfrutar de este alimento durante varios días. Este tipo de contenedor se encuentra hecho de celulosa moldeada que se destaca por la capacidad estándar, por el material reciclado y el diseño para evitar roturas. Lo que no sabías es que se le puede dar un nuevo uso.

Gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’ que consiste en reciclar aquellos objetos que creemos en desuso, vamos a poder darle una nueva vida a los maples de huevos y crear grandes adornos para decorar el hogar sin la necesidad de gastar mucho dinero. Es una de las manualidades más económicas y que podrás compartir incluso con tus hijos, por lo que te compartiremos las tres mejores ideas.

Materiales para reciclar los cartones de huevo

Cartones de huevos vacíos

Pintura acrílica o pintura para manualidades

Tijera

Hilo o cuerda

Pegamento o pistola de pegamento caliente

Pinceles pequeños

Palos o ramas de madera

Hojas artificiales o plantas verdes

3 ideas para reutilizar el cartón de huevo