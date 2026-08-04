Zahie Téllez, Chef de MasterChef 24/7 resalta la importancia de la limpieza de los sesos con leche para su cocción

Con la recta final de MasterChef 24/7 en curso, los 11 cocineros restantes del reality show buscan hacer hasta lo imposible con tal de llegar a la gran final y algo que podría acercarlos más a esta meta es ganar el codiciado Pin del Chef; sin embargo, este lunes también se entregará el Pin Negro, el cual afectará significativamente a su nuevo portador y durante el reto de las cajas misteriosas, los Chefs compartieron sus valiosos conocimientos para ayudar a los concursantes, como el caso de Zahie Téllez.

Como los participantes tuvieron que preparar sus platillos con una receta que estaba escrita como un conjuro y tenían la encomienda de "hechizar" a los paladares más exigentes de México, los Chefs visitaron las estaciones de los cocineros para revisar el progreso de las propuestas, y uno de los casos más ilustrativos fue el de Antrax.

Al inicio del reto, la Chef Zahie Téllez visitó la estación del cocinero para conocer más sobre su conjuro, el cual se trató de "sesos para recordar un amor olvidado".

Luego de que Antrax le comentara que puso los sesos de su preparación en leche y los desflemó, la Chef le recordó que deben estar muy limpios y celebró la acción del cocinero; además, le compartió al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas que fue apropiado limpiarlos con leche y algunas hierbas, ya que eso le ayudará a la posterior cocción cuando tenga que blanquearlos.

Cabe señalar que Antrax recibió muy buenos comentarios en la degustación y pasó al siguiente reto de la noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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