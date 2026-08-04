“Viene la venganza de la hoja": Luis “amenaza” con repetir el platillo que le valió críticas en MasterChef 24/7

La gala por el Pin del Chef y el Pin Negro no solamente dejaron ver cómo cambiará la competencia culinaria en su recta final, sino también algunos platillos que serán presentados próximamente, o al menos eso parece haber confirmado Luis este lunes 3 de agosto. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo contamos a continuación.

Luego de que Michelle fuera designada como la nueva portadora del Pin Negro por haber presentado el peor platillo del primer reto, Lancer, Antrax, Ixdit, Carmen y Flor (quien consiguió el mayor número de votos por parte del público) pasaron al segundo desafío de la noche por el Pin del Chef, por lo que el resto de los participantes se fueron a la tribuna.

Durante su estancia en la tribuna y después de haber visto imágenes de la dinámica del Chef Diego Niño en la que los cocineros fueron críticos de platillos pasados de otros de sus compañeros y donde Luis se mostró como uno de los participantes menos tolerantes a la retroalimentación, el conductor de "Notibola" afirmó que "vendría la venganza de la hoja" y es que sentenció que volvería a presentar el pescado ahumado que preparó el pasado 24 de julio y que fue blanco de críticas nuevamente en la actividad del "Maestro del fuego".

Cabe recordar que la propuesta de Luis recibió críticas y burlas debido a la seguridad del cocinero al momento de presentar el platillo y al tiempo que tardó en consumirse la hoja en la que estaba envuelto.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.