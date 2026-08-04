Paso a paso: cómo crear un estuche mágico para el regreso a clases de los niños

El regreso a clases está cada vez más cerca y sin dudas es uno de los momentos más emocionantes para los niños, ye es que muchos de ellos vivirán esa sensación de conocer gente nueva por primera vez, lo que puede generar ansiedad o tristeza. Es por este motivo que es fundamental para los padres que ya los vaya preparando para lo que será el comienzo del Ciclo Escolar y lo que seguro no sabías es que podrás crear un estuche mágico con estos pasos.

Antes de cada inicio de clases, los padres tienen la difícil de tarea de realizar la compra de los útiles escolares para que sus hijos tengan durante todo el año y puedan utilizarlo sin problema. Es por eso, es que se suele organizar la mochila con anticipación y que esté lista para el primer día de clases. Pero, hay algo más que tienes que saber y se trata de la preparación de una mochila especial que no se consigue en cualquier lado.

Qué es el estuche mágico y para qué sirve

Los especialistas en Programación Neurolingüística compartieron una técnica que puede favorecer a que tu hijo no se sienta angustiado en la escuela y se trata de preparar un estuche mágico, que se trata de un botón mágico que nosotros vamos a sustituir por la goma mágica, el sacapuntas mágico, el rotulador mágico o lo que determines junto a tu hijo; y que sirve para momentos de estrés emocional, o momentos de nerviosismo y así encontrar la tranquilidad.

Qué es el estuche mágico

Por otro lado, según lo que compartieron los especialistas, el objetivo de este estuche mágico en el regreso a clases es que nuestro hijo en un momento de incomodidad, encuentre el recurso que le permita estar bien consigo mismo dándole el apoyo suficiente y actitud para recuperar el bienestar emocional. Por eso, te dejaremos el paso a paso de cómo debes armar este estuche mágico.

Paso a paso para crear el estuche mágico