Cuándo debes fertilizar tus plantas en verano para que no se arruinen con el calor

Durante los meses en los que dura el verano, debemos asegurarnos que nuestro jardín esté lo más cuidado posible, para que en el invierno no sufra ningún tipo de problemas y pueda crecer fuertemente en la próxima temporada. Por eso, es que más allá del riego que debemos llevar adelante, hay que asegurarnos del tipo de fertilizante que vamos a usar, como así también cómo lo vamos a hacer, por lo que los jardineros expertos compartieron algunos trucos sencillos y evitar que las plantas se arruinen por el calor.

Las plantas de nuestro jardín pueden verse severamente afectadas por el verano y las altas temperaturas y es que más allá que llevemos adelante un riego bastante moderado, hay que tener en cuenta otros aspectos que nos ayudarán a mantenerlas fuertes. Es que el calor extremo puede echar a perder las raíces y es que cuando las temperaturas superan los 35°, la tierra de las macetas perderá humedad en cuestión de horas.

Es por este motivo que no sólo el riego será fundamental durante este verano, sino que también la fertilización cumple un rol clave para que las raíces no se echen a perder y podamos disfrutar así de todas las plantas. Debido a esto, los jardineros expertos revelaron cuándo es el mejor momento para fertilizar nuestro jardín y evitar que las plantas se echen a perder.

Por qué es importante el fertilizante en las plantas en verano

Según lo que revelaron algunos especialistas en jardinería, el mejor momento para poder fertilizar nuestro jardín es cuando vemos que el sustrato de las plantas están secos y es que durante julio y agosto es común es habitual ver hojas con los bordes secos y marrones; como así también plantas que detienen el crecimiento y ya no responden como antes. Siguiendo esta línea, el diagnóstico se debe a un exceso en fertilizantes. Lo mejor es hacerlo en horarios con temperaturas más suaves, como la mañana temprano o el atardecer.

Cada cuánto hay que fertilizar las plantas

Hay que dejar en claro que el fertilizante es una mezcla de sales minerales que la planta absorbe con facilidad si la tierra está húmeda y el calendario de fertilización cambiará de acuerdo al tipo de planta y las especies de flor en maceta necesitarán menos cantidad de fertilizantes y más espaciada en verano, cada dos semanas; las de interior podrán mantener la dosis habitual, pero cada tres o cuatro semanas.