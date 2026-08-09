Dile adiós a la mosca del sustrato: 3 remedios caseros para eliminarla de tus plantas

Para todos aquellos que son amantes de la jardinería, tienen que saber que hay ciertas plantas de interior y de exterior que durante el verano pueden ser invadidas por insectos o por plagas que se alimentarán de las hojas y se echarán a perder. Entre ellas, encontramos las moscas de sustrato, que aparecen en las zonas inferiores de las plantas y que se alimentan de malezas y azúcares. Por eso, es que los jardineros expertos compartieron cuáles son los tres remedios caseros que podrás hacer para eliminarlas por completo.

“Soy muy fijado": Julio confiesa cómo le gustan las mujeres en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Otra de las características que debemos mencionar de la mosca de sustrato es que se suele confundir con el mosquito por su apariencia, aparece generalmente durante el verano y las altas temperaturas y que pueden alimentarse de las raíces, dañándolas por completo. A su vez, aparecerán tanto en plantas de interior, como en el jardín, por lo que es fundamental que llevemos adelante una serie de cuidados.

Las moscas de sustrato son conocidas también como moscas del mantillo, moscas del suelo que aparecen en zonas inferiores de la planta y en su sustrato, se alimentan de malezas, azúcares y materia orgánica en descomposición. El principal motivo por el cual aparecen se debe al exceso de humedad y se convierte en el escenario ideal para que este insecto ponga sus huevos y que las larvas se desarrollen con rapidez.

Qué daños pueden provocar la mosca de sustrato

Por otro lado, estos insectos pueden provocar severos daños directos y las larvas se pueden convertir en un problema, por lo que los jardineros expertos compartieron tres remedios caseros que podrás hacer para eliminarlas por completo y así alejar a las moscas de sustrato de una manera simple y rápida.

3 remedios caseros para eliminar las moscas de sustrato