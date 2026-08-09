3 diseños de piñatas caseras de frutas; ideales para fiestas infantiles

Las piñatas están presentes en todos los eventos de fiestas infantiles y que se caracterizan por estar repleta de sorpresas que les gusta a todos, especialmente a los más pequeños quienes aguardan el momento para romperlas y que caigan todo tipo de dulces o chocolates. Tienen la particularidad de estar decoradas bajo la temática elegida. Y así como vienen personalizadas de dibujos animados o superhéroes, también podremos encontrarnos con diseños de frutas y no hace falta ser un experto en manualidades y lo podrás hacer en poco tiempo.

Caminos de la Vida | Programa 09 Agosto 2026

En el último tiempo hemos compartido artículos de piñatas para todo tipo de niños, para los que son amantes de los superhéroes, de cantantes como Guerreras K Pop o de dibujos animados, como así también están los que son para cualquier sexo. Son fáciles de hacer y el hecho de que estén decoradas, hace que sean más divertidas y es por eso que suelen escoger diversos diseños.

En este caso, así como estarán los que elegirán diseños de piñatas basadas en personajes de series, de dibujos animados, películas o series; están los que buscarán un diseño más natural y tener una conexión con la naturaleza. Además, las ventajas que tiene es que no es necesario ser un experto en manualidades para llevar adelante estos diseños; por lo que te compartiremos opciones diferentes y que les gustará a todos.

Qué necesitas para las piñatas de frutas

¿Pensaste alguna vez en hacer piñatas inspiradas en frutas? Es mucho más fácil de lo que parece, y que en esta ocasión, son muy fáciles de hacer y que podrás hacer en cuestión de minutos. Lo que necesitarás para hacer estas piñatas son cartones grandes, papel crepé de colores, de acuerdo a la fruta que elijas, tijera, silicona o cinta adhesiva, cuerda resistente y papel foami.

3 diseños de piñatas de frutas

Piñata con diseño de zanahoria

Piñata con diseño de piña personalizada con anteojos de sol y moño

Piñata con porción de sandía