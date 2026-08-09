Germán Ortega revela que fue víctima de una estafa de 230 mil pesos: “Dame mi dinero, brother”

Desafortunadamente, nadie está exento de sufrir una dolorosa estafa como la que vivió Germán Ortega, integrante de Los Mascabrothers. El comediante reveló que fue víctima de una estafa por 230 mil pesos luego de contratar a alguien para que le instalara una cocina en su casa. El comediante contó a través de redes sociales que ya emprendió acciones legales en contra de los involucrados. Ortega relató que todo comenzó con un depósito para que se desempeñara el trabajo, cuando de pronto, sin previo aviso, se perdió todo contacto con quienes había contratado y poco a poco fue descubriendo que otras familias también denunciaban haber sufrido situaciones similares.

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¿Cómo estafaron a Germán Ortega?

En pocas palabras, el comediante contrató un servicio y entregó un total de 230 mil pesos para que unas personas fueran a instalar su cocina, pero este trabajo nunca se realizó. El modus operandi de los estafadores fue recibir el dinero y canalizar a comediante con los supuestos integrantes del equipo que iban a realizar el trabajo. Poco a poco las respuestas comenzaron a tardar más y más hasta que la comunicación se interrumpió por completo.

¿Qué hizo Germán Ortega después de perder el dinero?

Después de esta desagradable sorpresa, el comediante decidió hacer pública la situación y aseguró que ya inició un proceso legal para intentar recuperar su dinero. Durante una entrevista con diversos medios de comunicación, explicó que el procedimiento ha sido lento y que existen dos personas involucradas, cuyos nombres prefirió no revelar mientras continúa el proceso.

¿Hay más personas afectadas por la presunta estafa?

Una de las cosas que más sorprenden del caso y que el comediante decidió resaltar es que, luego de que hiciera público su caso en redes sociales, varias personas aseguraron haber sido víctimas de estafas similares. Entre los testimonios que recibió y decidió compartir, está el de una mujer que utilizó sus ahorros y pidió un préstamo para pagar una cocina que finalmente tampoco recibió.