Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 9 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de agosto de 2026

Hoy, domingo 9 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a dedicar más tiempo a tu entorno cercano y a fortalecer aquello que te brinda estabilidad. La Luna en Cáncer favorece la conexión con tus emociones y te ayudará a comprender mejor lo que necesitas para avanzar con mayor tranquilidad. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante.

: la jornada invita a dedicar más tiempo a tu entorno cercano y a fortalecer aquello que te brinda estabilidad. La Luna en Cáncer favorece la conexión con tus emociones y te ayudará a comprender mejor lo que necesitas para avanzar con mayor tranquilidad. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante. Tauro : el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que pueden abrir nuevas oportunidades. Expresar lo que piensas con serenidad permitirá resolver diferencias y consolidar relaciones valiosas. La organización será clave para aprovechar mejor tus recursos.

: el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que pueden abrir nuevas oportunidades. Expresar lo que piensas con serenidad permitirá resolver diferencias y consolidar relaciones valiosas. La organización será clave para aprovechar mejor tus recursos. Géminis : la energía disponible pone el foco en la consolidación de tus proyectos y en la importancia de valorar todo lo que has construido. Actuar con prudencia frente a una nueva oportunidad fortalecerá tu confianza y permitirá un crecimiento constante.

: la energía disponible pone el foco en la consolidación de tus proyectos y en la importancia de valorar todo lo que has construido. Actuar con prudencia frente a una nueva oportunidad fortalecerá tu confianza y permitirá un crecimiento constante. Cáncer : la Luna en tu signo incrementa tu sensibilidad, intuición y capacidad para comprender aquello que realmente deseas. Será una excelente jornada para cuidar de ti, fortalecer relaciones significativas y tomar decisiones que estén alineadas con tus verdaderas prioridades. La serenidad será tu mejor guía.

: la Luna en tu signo incrementa tu sensibilidad, intuición y capacidad para comprender aquello que realmente deseas. Será una excelente jornada para cuidar de ti, fortalecer relaciones significativas y tomar decisiones que estén alineadas con tus verdaderas prioridades. La serenidad será tu mejor guía. Leo : el día invita a bajar el ritmo y reservar un momento para reflexionar antes de iniciar nuevos proyectos. Escuchar tu intuición te permitirá descubrir respuestas que permanecían ocultas. Un buen descanso renovará tu energía y aumentará tu claridad.

: el día invita a bajar el ritmo y reservar un momento para reflexionar antes de iniciar nuevos proyectos. Escuchar tu intuición te permitirá descubrir respuestas que permanecían ocultas. Un buen descanso renovará tu energía y aumentará tu claridad. Virgo : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden aportar ideas valiosas. La Luna en Cáncer fortalece el sentido de pertenencia y crea un ambiente propicio para construir objetivos comunes con mayor confianza.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden aportar ideas valiosas. La Luna en Cáncer fortalece el sentido de pertenencia y crea un ambiente propicio para construir objetivos comunes con mayor confianza. Libra : la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con equilibrio frente a los desafíos. Mantener la constancia permitirá que tus esfuerzos comiencen a ser reconocidos. Una actitud diplomática fortalecerá una relación importante.

: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con equilibrio frente a los desafíos. Mantener la constancia permitirá que tus esfuerzos comiencen a ser reconocidos. Una actitud diplomática fortalecerá una relación importante. Escorpio : el día despierta el deseo de aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. La Luna en Cáncer favorece la intuición y el crecimiento personal, impulsándote a confiar en experiencias que enriquecerán tu visión del futuro.

: el día despierta el deseo de aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. La Luna en Cáncer favorece la intuición y el crecimiento personal, impulsándote a confiar en experiencias que enriquecerán tu visión del futuro. Sagitario : la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a cerrar asuntos pendientes. Resolver una situación que venías postergando te permitirá recuperar tranquilidad y avanzar con mayor seguridad hacia tus metas.

: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a cerrar asuntos pendientes. Resolver una situación que venías postergando te permitirá recuperar tranquilidad y avanzar con mayor seguridad hacia tus metas. Capricornio : la jornada pone el foco en las relaciones y en la necesidad de construir acuerdos basados en el respeto mutuo. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento y te ayudará a fortalecer vínculos mediante el diálogo, la paciencia y la empatía.

: la jornada pone el foco en las relaciones y en la necesidad de construir acuerdos basados en el respeto mutuo. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento y te ayudará a fortalecer vínculos mediante el diálogo, la paciencia y la empatía. Acuario : el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio. Pequeños cambios en tu rutina mejorarán tu rendimiento y te permitirán afrontar nuevos compromisos con mayor serenidad.

: el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio. Pequeños cambios en tu rutina mejorarán tu rendimiento y te permitirán afrontar nuevos compromisos con mayor serenidad. Piscis: la energía disponible despierta creatividad, inspiración y deseos de compartir momentos especiales con personas cercanas. La Luna en Cáncer fortalece tu sensibilidad y favorece la expresión sincera de tus sentimientos, creando un clima ideal para disfrutar de experiencias que alimenten tu tranquilidad y tu confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: