Horóscopo de hoy domingo 9 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del domingo 9 de agosto en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 9 de agosto de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de agosto de 2026
Hoy, domingo 9 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la jornada invita a dedicar más tiempo a tu entorno cercano y a fortalecer aquello que te brinda estabilidad. La Luna en Cáncer favorece la conexión con tus emociones y te ayudará a comprender mejor lo que necesitas para avanzar con mayor tranquilidad. Una conversación sincera fortalecerá un vínculo importante.
- Tauro: el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que pueden abrir nuevas oportunidades. Expresar lo que piensas con serenidad permitirá resolver diferencias y consolidar relaciones valiosas. La organización será clave para aprovechar mejor tus recursos.
- Géminis: la energía disponible pone el foco en la consolidación de tus proyectos y en la importancia de valorar todo lo que has construido. Actuar con prudencia frente a una nueva oportunidad fortalecerá tu confianza y permitirá un crecimiento constante.
- Cáncer: la Luna en tu signo incrementa tu sensibilidad, intuición y capacidad para comprender aquello que realmente deseas. Será una excelente jornada para cuidar de ti, fortalecer relaciones significativas y tomar decisiones que estén alineadas con tus verdaderas prioridades. La serenidad será tu mejor guía.
- Leo: el día invita a bajar el ritmo y reservar un momento para reflexionar antes de iniciar nuevos proyectos. Escuchar tu intuición te permitirá descubrir respuestas que permanecían ocultas. Un buen descanso renovará tu energía y aumentará tu claridad.
- Virgo: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden aportar ideas valiosas. La Luna en Cáncer fortalece el sentido de pertenencia y crea un ambiente propicio para construir objetivos comunes con mayor confianza.
- Libra: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con equilibrio frente a los desafíos. Mantener la constancia permitirá que tus esfuerzos comiencen a ser reconocidos. Una actitud diplomática fortalecerá una relación importante.
- Escorpio: el día despierta el deseo de aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. La Luna en Cáncer favorece la intuición y el crecimiento personal, impulsándote a confiar en experiencias que enriquecerán tu visión del futuro.
- Sagitario: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a cerrar asuntos pendientes. Resolver una situación que venías postergando te permitirá recuperar tranquilidad y avanzar con mayor seguridad hacia tus metas.
- Capricornio: la jornada pone el foco en las relaciones y en la necesidad de construir acuerdos basados en el respeto mutuo. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento y te ayudará a fortalecer vínculos mediante el diálogo, la paciencia y la empatía.
- Acuario: el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio. Pequeños cambios en tu rutina mejorarán tu rendimiento y te permitirán afrontar nuevos compromisos con mayor serenidad.
- Piscis: la energía disponible despierta creatividad, inspiración y deseos de compartir momentos especiales con personas cercanas. La Luna en Cáncer fortalece tu sensibilidad y favorece la expresión sincera de tus sentimientos, creando un clima ideal para disfrutar de experiencias que alimenten tu tranquilidad y tu confianza.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo