Cómo reutilizar las latas de refrescos vacías y crear un auto de carreras para los niños
No es necesario gastar dinero, ya que podrás hacerlo con facilidad.
Hay personas que tienen la habilidad de ser muy buenas para las habilidades y es por eso que en todo momento se le están ocurriendo ideas para hacer. De la mano de esto se encuentra la técnica DIY o conocida como ‘Hazlo tú mismo’ y que se caracteriza por reutilizar objetos que creíamos en desuso y que se le pueden dar otra vida. En este caso, como todos tienen latas de refresco, te vamos a compartir la idea de cómo hacer un auto de carreras para regalarle a tu hijo.
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Entre las características que tiene la técnica DIY es que se pueden reciclar todo tipo de objetos, desde rollos de papel higiénico usados, maples de huevos, botellas de plástico y hasta latas de refresco que tenemos en casa. Las ventajas que tiene es que contribuiremos al cuidado del medio ambiente, al ahorro de dinero y a poder crear lindos adornos y regalos.
Si quieres sorprender a tu hijo con un regalo, no es necesario que gastes demasiado dinero, ya que hay podrás darle una nueva vida a las latas de refresco y convertirlas en autos de carrera para regalar para que pueda jugar y que parecerán originales. En este caso, los especialistas en DIY compartieron el paso a paso de cómo crear este auto de carreras.
Materiales para el auto de carrera
- 1 lata vacía y limpia
- 4 tapas plásticas de botella (puede ser de color rosa, roja, o azul)
- 2 palitos de brocheta o alambre fino para los ejes
- Tijeras para manualidades o cutter/bisturí
- Pistola de silicona caliente y barras de adhesivo
- Detalles opcionales como gemas adhesivas, brillos o la anilla de la lata para la cabina del piloto
@richkuhl Carrito de lata para mi novia @denisseguzman_ ♬ sonido original - Rich Kuhl
Cómo hacer el auto de carrera con latas de refresco
- Enjugar bien el interior de la lata y dejar secar por completo
- Con ayuda de tijeras, retirar la tapa superior con cuidado
- Realizar un corte longitudinal para abrir el cilindro de aluminio y aplanarlo sobre una superficie firme
- Utilizar la sección central de aluminio para formar un tubo estrecho o semicilindro que funcionará como la carrocería
- Recortar dos piezas en forma de alerón
- Tomar las 4 tapas plásticas de botella y hacer un pequeño orificio central con una aguja caliente
- Cortar los palitos para las ruedas
- Insertar los palitos a través de los orificios de las tapas y asegurar las uniones con una gota de silicona caliente
- Pegar los ejes en las ruedas en la parte inferior del chasis de aluminio usando silicona
- Adherir el alerón delantero y trasero en los extremos
- Colocar la anilla de la lata para simular el piloto