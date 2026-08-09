Cómo reutilizar las latas de refrescos vacías y crear un auto de carreras para los niños

Hay personas que tienen la habilidad de ser muy buenas para las habilidades y es por eso que en todo momento se le están ocurriendo ideas para hacer. De la mano de esto se encuentra la técnica DIY o conocida como ‘Hazlo tú mismo’ y que se caracteriza por reutilizar objetos que creíamos en desuso y que se le pueden dar otra vida. En este caso, como todos tienen latas de refresco, te vamos a compartir la idea de cómo hacer un auto de carreras para regalarle a tu hijo.

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Entre las características que tiene la técnica DIY es que se pueden reciclar todo tipo de objetos, desde rollos de papel higiénico usados, maples de huevos, botellas de plástico y hasta latas de refresco que tenemos en casa. Las ventajas que tiene es que contribuiremos al cuidado del medio ambiente, al ahorro de dinero y a poder crear lindos adornos y regalos.

Si quieres sorprender a tu hijo con un regalo, no es necesario que gastes demasiado dinero, ya que hay podrás darle una nueva vida a las latas de refresco y convertirlas en autos de carrera para regalar para que pueda jugar y que parecerán originales. En este caso, los especialistas en DIY compartieron el paso a paso de cómo crear este auto de carreras.

Materiales para el auto de carrera

1 lata vacía y limpia

4 tapas plásticas de botella (puede ser de color rosa, roja, o azul)

2 palitos de brocheta o alambre fino para los ejes

Tijeras para manualidades o cutter/bisturí

Pistola de silicona caliente y barras de adhesivo

Detalles opcionales como gemas adhesivas, brillos o la anilla de la lata para la cabina del piloto

Cómo hacer el auto de carrera con latas de refresco