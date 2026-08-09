Aprende a hacer macarons de las Guerreras K-Pop; perfectos para sorprender a los niños

Los macarons es una de las joyas de la repostería francesa y es que son un tipo de galleta hecha con clara de huevo, harina de almendra, azúcar y azúcar glass; y que tienen la particularidad de ser de varios colores y que cada uno tendrá un sabor diferente. Por eso, es que si tienes un cumpleaños infantil de tu hija y quiere que la temática sea de las Guerreras K Pop, te vamos a compartir la receta para que hagas unos ricos macarons inspirados en estos personajes para sorprender a los niños.

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Entre las características que debemos mencionar de los macarons es que se caracterizan por tener su parte superior con forma de cúpula aplanada y su base plana con volantes denominada corona o pie; y que son ligeramente húmedos y que se derriten fácilmente en la boca. Se pueden elaborar de los sabores que más nos guste, desde frambuesas, limón, vainilla y eso le dará el color característico de cada uno.

Si tienes un cumpleaños infantil de una niña y la temática elegida son las Guerreras K Pop, entonces la mejor opción además de una piñata, un pastel es sorprenderlos con unos ricos macarons personalizados y que recuerde la estética colorida de Rumi, Zoey y Mira y solo basta con incorporar tonos rosa y morado. Por eso, te vamos a compartir la receta con los ingredientes y el paso a paso de estos clásicos de la cocina francesa.

Ingredientes para unos macarons de Guerreras K Pop

100 gr de azúcar granulada

100 gr de claras de huevo

100 gr de harina de almendras

100 gr de azúcar glass

1 pizca de sal

Para el relleno:



60 gr de queso mascarpone

60 gr de azúcar glass

½ cda de esencia de vainilla

60 gr de crema para batir

4 cdas de mermelada de mora azul

Colorante comestible rosa y morado

Cómo hacer los macarons de Guerreras K Pop