Aprende a hacer macarons de las Guerreras K-Pop; perfectos para sorprender a los niños
Es una receta típica de la repostería francesa y que les encantará a los más pequeños.
Los macarons es una de las joyas de la repostería francesa y es que son un tipo de galleta hecha con clara de huevo, harina de almendra, azúcar y azúcar glass; y que tienen la particularidad de ser de varios colores y que cada uno tendrá un sabor diferente. Por eso, es que si tienes un cumpleaños infantil de tu hija y quiere que la temática sea de las Guerreras K Pop, te vamos a compartir la receta para que hagas unos ricos macarons inspirados en estos personajes para sorprender a los niños.
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Entre las características que debemos mencionar de los macarons es que se caracterizan por tener su parte superior con forma de cúpula aplanada y su base plana con volantes denominada corona o pie; y que son ligeramente húmedos y que se derriten fácilmente en la boca. Se pueden elaborar de los sabores que más nos guste, desde frambuesas, limón, vainilla y eso le dará el color característico de cada uno.
Si tienes un cumpleaños infantil de una niña y la temática elegida son las Guerreras K Pop, entonces la mejor opción además de una piñata, un pastel es sorprenderlos con unos ricos macarons personalizados y que recuerde la estética colorida de Rumi, Zoey y Mira y solo basta con incorporar tonos rosa y morado. Por eso, te vamos a compartir la receta con los ingredientes y el paso a paso de estos clásicos de la cocina francesa.
Ingredientes para unos macarons de Guerreras K Pop
- 100 gr de azúcar granulada
- 100 gr de claras de huevo
- 100 gr de harina de almendras
- 100 gr de azúcar glass
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 60 gr de queso mascarpone
- 60 gr de azúcar glass
- ½ cda de esencia de vainilla
- 60 gr de crema para batir
- 4 cdas de mermelada de mora azul
- Colorante comestible rosa y morado
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Cómo hacer los macarons de Guerreras K Pop
- Tamizar la harina de almendras junto con el azúcar glass para eliminar cualquier grumo y podrás procesarlos hasta obtener un polvo fino
- Colocar las claras de huevo junto con 3 cucharadas de azúcar granulada en un recipiente apto para soportar calor
- Llevar a baño María y batir hasta que el azúcar se disuelva bien y las claras se tornen espumosas
- Pasar estas claras a una batidora y batir a velocidad media mientras agregas poco a poco el resto del azúcar y obtener un merengue firme y brillante; con picos que mantengan su forma
- Dividir la mezcla en dos partes y agregar a una de ellas un poco de colorante rosa, mientras que la otra deberás teñirla de morado
- Separar tu mezcla de azúcar y harina de almendra en dos partes iguales y agregar de manera envolvente una porción al merengue rosa y otra al merengue morado para formar dos colores de pasta
- Colocar cada masa en una manga y colocar ambas mangas en una manga más grande y cuando presiones la pasta tendrás un efecto bicolor en tu macaron
- Formar pequeños círculos sobre una charola cubierta con papel para hornear y procurar dejar suficiente espacio entre cada macaron
- Golpear ligeramente la charola contra la mesa para eliminar las burbujas de aire
- Precalentar el horno a 150°C para que luego puedas hornearlos de 13 a 15 minutos
- Batir el queso con el azúcar glass para el relleno, con la vainilla y la mermelada de mora azul hasta obtener una mezcla cremosa
- Batir la crema en otro recipiente hasta formar picos firmes y cuando estén listas, incorporarlas de manera envolvente y refrigerar
- Colocar la mezcla en una manga pastelera y rellenar los macarons