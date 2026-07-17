“Nadie está exento": Luis le asegura a Ixdit que las “Divas” podrían recibir mandiles negros tras su reto en MasterChef 24/7

Uno de los puntos que más incertidumbre y especulación ha causado de la gala de mandiles negros de esta noche es el segundo reto del programa, ya que Luis, como portador del Pin del Chef, tuvo la encomienda de diseñarlo; sin embargo, aunque lo más probable es que solamente buscó beneficiar a las "Divas", el conductor de "Notibola" le hizo una curiosa declaración a Ixdit que dejó ver que podría no ser el caso. ¿De qué se trata? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Mientras se estaban preparando para la gala, Luis le dijo a Ixdit que se encontraba a la expectativa para saber si pudo sorprender a sus compañeros y "si lo quieren o lo odian más"; sin embargo, buscó amortiguar el reto al recordarle que no era un desafío de eliminación y le aseguró que "nadie está exento" de portar un mandil negro al final de la noche y que incluso, él mismo podría conseguir uno. Además, afirmó que si no llegara a ocurrir este escenario, está completamente seguro de que lo recibirá mañana.

Cabe recordar que ayer mismo Luis le reveló a las "Divas" que compartió las tres opciones para el reto y que estaban relacionadas a la preparación de sopas, cortes duros y vísceras.

En solamente unas horas descubriremos si la elección de Luis ayudará a sus aliados para que eviten los mandiles negros y una posible eliminación de MasterChef 24/7 o si fue una decisión contraproducente que beneficie en última instancia a las "Guapas del barrio".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba directamente al balcón.

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