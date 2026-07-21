MasterChef 24/7: Guía absoluta para ver gratis en línea la transmisión 24/7 de la cocina más famosa de México

La cocina más famosa de México se encuentra en su segunda etapa donde la exigencia aumenta de nivel y donde los participantes deben de demostrar sus avances dentro de la cocina, principalmente es dejar claro que están creciendo día a día en sus técnicas, emplatados y sobre todo en la convivencia y trabajo en equipo.

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Debido a que este formato que se presenta por primera vez donde la transmisión es 24/7, esto quiere decir que los cocineros se encuentran conviviendo y siendo observados por el público cada minuto de los 7 días de la semana, por lo que los televidentes no solo tienen la oportunidad de ver cómo llegan al Domingo de Eliminación, sino también llegan informados con todo lo que hicieron y desenvolvieron en la semana.

Recuerda que estas transmisiones puedes seguirlas de manera gratis y en línea para que no te pierdas sus clases con los Maestros del Fuego, retos, sus conversaciones, estrategias y momentos espontáneos. Sin embargo, si no sabes cómo ver a los participantes dentro del Mundo de MasterChef 24/7, a continuación te dejamos una opción para que los sigas en su paso por este reality culinario.

¿Cómo ver MasterChef 24/7 de forma GRATIS y en LÍNEA?

A continuación te dejamos una guía paso a paso para que puedas seguir de cerca las transmisiones de MasterChef 24/7 y ver cómo se desarrollan tus cocineros favoritos antes de las tranmisiones que van de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm y en las noches de domingo de Gala de Eliminación la cual inica a las 8:00 pm, ambas puedes seguirlas a través de la señal abierta de Azteca Uno.

Paso 1.- Un dispositivo móvil, como tablets, celulares, computadoras o laptop.

Paso 2.- Conexión a internet estable

Paso 3.- Visitar el portal de Azteca Uno en el siguiente enlace dando click Azteca uno

Paso 4.- Buscar la sección MasterChef 24/7

Paso 5.- Una vez que hallas encontrado la sección se desplegará inmediatamente la transmisión 24/7

Paso 6.- Comienza a disfrutar de la transmisión en vivo

¿Quiénes son los participantes que aún se mantienen en MasterChef 24/7?

Tras varias semanas de que se haya presentado el estreno de MasterChef 24/7 donde iniciaron ingresando 22 participantes y la incorporación de otras dos personas después del primer mes de competencia, la cocina más famosa de México cuanta con al presencia de 13 participantes:

