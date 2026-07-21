Cómo maquillar tu piel después de los 60 para verte más luminosa y radiante

Maquillar la piel después de los 60 años para verte más luminosa y radiante consiste en utilizar texturas fluidas, tipo sérum o crema ligera. Pero además se debe aplicar un truco muy utilizado por maquilladores: mezclar la base sérum o un tratamiento con color con una pequeña cantidad de iluminador líquido.

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Con el paso de los años, la piel suele perder hidratación, elasticidad y luminosidad. Pero esta combinación aporta un brillo natural, mejora la apariencia del rostro y evita el efecto pesado que pueden dejar algunas bases de alta cobertura.

Por ello, los expertos coinciden en que el maquillaje debe acompañar estos cambios con fórmulas que aporten confort y un acabado natural, en lugar de productos muy densos que puedan acumularse en las líneas de expresión. Estos son los aspectos a tener en cuenta.

¿Qué tipo de maquillaje recomiendan los expertos para iluminar la piel después de los 60 años?

La maquilladora Bobbi Brown, pionera en el maquillaje de acabado natural, ha señalado que la clave de una piel madura radiante no está en aplicar más cobertura. La clave es trabajar con productos ligeros que permitan que la piel conserve su aspecto natural.

Por su parte, la prestigiosa maquilladora Lisa Eldridge recomienda utilizar bases de textura fluida que unifiquen el tono sin ocultar la luminosidad propia del rostro. Estos son algunos consejos:



Elegir bases tipo sérum: ofrecen una cobertura ligera o media y aportan hidratación sin crear una película pesada.

ofrecen una cobertura ligera o media y aportan hidratación sin crear una película pesada. Optar por tratamientos con color: las BB Cream o tintes hidratantes ayudan a unificar la piel manteniendo un acabado fresco.

las BB Cream o tintes hidratantes ayudan a unificar la piel manteniendo un acabado fresco. Utilizar texturas en crema: este tipo de fórmulas suele integrarse mejor en pieles maduras que los productos muy secos o en polvo.

este tipo de fórmulas suele integrarse mejor en pieles maduras que los productos muy secos o en polvo. Preparar la piel con una buena hidratación: la Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que una piel correctamente hidratada favorece una aplicación más uniforme del maquillaje.

la recuerda que una piel correctamente hidratada favorece una aplicación más uniforme del maquillaje. Aplicar poca cantidad de producto: las capas finas consiguen un resultado más elegante y natural.

Por su parte, la maquilladora Charlotte Tilbury también destaca que una piel luminosa comienza con una correcta preparación y con productos que reflejen la luz de forma sutil.

El truco de los maquilladores para conseguir una luminosidad extra en el rostro después de los 60 años

Uno de los secretos mejor valorados por los profesionales consiste en combinar la base de maquillaje con un iluminador líquido antes de aplicarla sobre el rostro. Esta técnica permite conseguir un efecto de piel descansada y radiante sin que el iluminador resulte evidente. Estos son los pasos para lograrlo:



Mezclar una base tipo sérum con una pequeña cantidad de iluminador líquido: esta combinación aporta un brillo natural desde el interior de la piel. Aplicar la mezcla desde el centro del rostro hacia el exterior: así se consigue un acabado uniforme y ligero. Utilizar una esponja húmeda o una brocha de fibras suaves: facilita que el producto se funda con la piel. Añadir iluminador únicamente en puntos estratégicos si es necesario: pómulos, puente de la nariz y arco de Cupido son las zonas más recomendadas. Evitar los iluminadores con partículas de brillo muy grandes: Charlotte Tilbury aconseja acabados satinados para reflejar la luz sin acentuar la textura de la piel.

Los expertos también recomiendan completar el maquillaje con rubores en crema en tonos durazno o rosa suave, ya que ayudan a devolver frescura al rostro y complementan el efecto luminoso de la base. El secreto para una piel radiante después de los 60 no está en utilizar más maquillaje, sino en elegir fórmulas fluidas e hidratantes y aplicar técnicas que potencien la luz natural del rostro.