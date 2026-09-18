K-Pop Demon Hunters: así de fácil puedes crear un micrófono de tus personajes favoritos
Esta es una idea de reciclaje con la que puedes obtener este accesorio para jugar.
Las Guerreras K-Pop se han ganado un lugar muy importante en la vida de los más pequeños. Ante esto es que te vamos a contar como crear un micrófono de los Rumi, Mira y Zoey para complementar los looks de los niños/as.
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Con materiales reciclados puedes crear un gran micrófono inspirados en estos personajes famosos. Ahora si manos a la obra y haz estas increíbles ideas para realizar en familia.
¿Cómo hacer un micrófono de las Guerreras K-Pop?
Para poder realizar este micrófono de las Guerreras K-Pop solo necesitarás un tubo de cartón, papel, cinta adhesiva y elementos para decorar. Este rollo va a funcionar como mango y en uno de sus extremos se puede colocar una bola de papel arrugado hasta conseguir la forma deseada.
- Mango: rollo de papel de cocina o un tubo similar.
- Parte superior: papel usado arrugado hasta formar una esfera.
- Rumi: se pueden combinar violeta y detalles brillantes para llevar la esencia del personaje.
- Mira: para este caso deberás utilizar rosas, rojos y tonos oscuros.
- Zoey: si prefieres a este personaje vas a elegir colores vivos y contrastantes.
- Decoración: sumar estrellas, notas musicales o el nombre HUNTR/X o lo que consideres necesario para lograr el look de las Guerreras.
Ten en cuenta que antes de comenzar a jugar con el micrófono, es importante que fijes bien la esfera al tubo con cinta adhesiva y comprobar que no queden partes sueltas. Si se quiere algo que sea más resistente puedes reforzar el mango con otra capa de cartón y encargarse de cualquier corte necesario.
¿Quiénes son las Guerreras K-Pop?
Las Guerreras K-Pop son un grupo de cantantes que se dedican a combatir los demonios que quieren apoderarse del mundo. Sus personajes principales son:
- Rumi: ella es la líder de HUNTR/X y la vocalista principal. Es mitad humana y mitad demonio, algo que intenta mantener en secreto.
- Mira: en cuanto a este personaje es la bailarina principal del grupo. Es muy fuerte y su arma principal es una espada.
- Zoey: luego nos encontramos con la raper del grupo que es de origen coreana-estadounidense y usa cuchillas para defenderse.