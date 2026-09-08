Conoce algunas de las mejores ideas para hacer moños y peinados inspirados en Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de K-Pop Demon Hunters, la exitosa producción animada de Netflix.

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¿Por qué hacer moños de las Guerreras K-Pop?

Las Guerreras K-Pop han impuesto un estilo único que fusiona la estética rebelde del Girl Crush coreano con destellos neón y un tque místico de guerreras.

Llevar este concepto a tus accesorios para el cabello es la forma perfecta de complementar tus peinados para un concierto, festival o para el uso diario. Crear tus propios lazos o lazadas te permite jugar con texturas y luces espectaculares sin gastar mucho dinero.

Las Guerreras K-Pop pueden ser tu inspiración para tus peinados escolares|Netflix

5 ideas para hacer moños de las Guerreras K-Pop

El lazo de líder

Para replicar la vibra de Rumi, utiliza listón de satín grueso de unos 4 o 5 cm de ancho en color morado lavanda o lila. Sobre´ponle una tira de listón de organza holográfica o tornasol un poco más delgada y únelos al centro con un nudo firme para armar un moño estilo Coquette alargao.

Moño Mira en negro y rosa

Logra su diseño utilizando la técnica del lazo doble: haz la base del moño con listón popotillo de color negro mate para simular su armadura de cazadora. Encima, coloca un moño más pequeño hecho de listón de vinil o cuero sintético en color rosa neón o fucsia vibrante.

Ideas de moños de las K-Pop Demon Hunters|Pinterest

Energía y concepto verde menta y playa

Para imitar la frescura y juventud que aporta Zoey. Elige listón de falla o satín en color verde menta o aqua claro. Envuelve el centro del moño con un cordón trenzado de color plata brillante o añade pequeñas aplicaciones de pedrería en las colitas colgantes del lazo.

Moño místico con cadenas y dijes de lunas oscuras

Elabora un lazo grande utilizando listón de gasa o tul negro translúcido. Con ayuda de unas pinzas de bisutería, cuelga del centro del moño pequeñas cadenas delgadas de metal plateado y un dije en forma de media luna o estrella.

Inspiraciones para hacer moños de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Mini moños pára coletas

Haz un par de mini moños combinando listones delgados de color morado y rosa pastel. En el centro de cada lazo, pega un pequeño pin o dije plano de resina con el logotipo oficial de la banda Huntr/x.