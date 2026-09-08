5 ideas para hacer moños de las Guerreras K-Pop
¡Luce como una auténtica cazadora de demonios! Descubre las 5 mejores ideas para hacer tus propios moños de las Guerreras K-Pop con diseños fáciles
Conoce algunas de las mejores ideas para hacer moños y peinados inspirados en Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de K-Pop Demon Hunters, la exitosa producción animada de Netflix.
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¿Por qué hacer moños de las Guerreras K-Pop?
Las Guerreras K-Pop han impuesto un estilo único que fusiona la estética rebelde del Girl Crush coreano con destellos neón y un tque místico de guerreras.
Llevar este concepto a tus accesorios para el cabello es la forma perfecta de complementar tus peinados para un concierto, festival o para el uso diario. Crear tus propios lazos o lazadas te permite jugar con texturas y luces espectaculares sin gastar mucho dinero.
5 ideas para hacer moños de las Guerreras K-Pop
- El lazo de líder
Para replicar la vibra de Rumi, utiliza listón de satín grueso de unos 4 o 5 cm de ancho en color morado lavanda o lila. Sobre´ponle una tira de listón de organza holográfica o tornasol un poco más delgada y únelos al centro con un nudo firme para armar un moño estilo Coquette alargao.
- Moño Mira en negro y rosa
Logra su diseño utilizando la técnica del lazo doble: haz la base del moño con listón popotillo de color negro mate para simular su armadura de cazadora. Encima, coloca un moño más pequeño hecho de listón de vinil o cuero sintético en color rosa neón o fucsia vibrante.
- Energía y concepto verde menta y playa
Para imitar la frescura y juventud que aporta Zoey. Elige listón de falla o satín en color verde menta o aqua claro. Envuelve el centro del moño con un cordón trenzado de color plata brillante o añade pequeñas aplicaciones de pedrería en las colitas colgantes del lazo.
- Moño místico con cadenas y dijes de lunas oscuras
Elabora un lazo grande utilizando listón de gasa o tul negro translúcido. Con ayuda de unas pinzas de bisutería, cuelga del centro del moño pequeñas cadenas delgadas de metal plateado y un dije en forma de media luna o estrella.
- Mini moños pára coletas
Haz un par de mini moños combinando listones delgados de color morado y rosa pastel. En el centro de cada lazo, pega un pequeño pin o dije plano de resina con el logotipo oficial de la banda Huntr/x.